据新华社北京9月22日电 9月22日，国务委员兼外长王毅同阿联酋外长阿卜杜拉通电话。

王毅说，中阿关系始终置于中国中东外交的重要位置。中阿疫苗合作取得重要成果，中方将继续全力保障阿方疫苗采购需求，全力支持两国疫苗原液灌装生产线项目顺利运营，助力阿联酋和地区其他国家早日战胜疫情。中方祝贺阿联酋将担任2022至2023年度联合国安理会非常任理事国，愿同阿方密切战略沟通协调，维护新兴经济体和发展中国家的正当权益。中方也愿全力支持阿方办好迪拜世博会。

王毅说，针对当前国际社会普遍期待和面临的挑战，习近平主席在出席联合国大会一般性辩论时发表重要讲话，提出全球发展倡议，推动国际社会在共同发展问题上形成共识，助力联合国2030年可持续发展议程取得成功。

阿卜杜拉表示，阿方高度重视发展对华关系，感谢中方大力支持阿方抗击疫情，支持阿方举办迪拜世博会。阿方始终坚持不干涉内政原则，坚定奉行一个中国政策。阿方关注并支持习近平主席在联大一般性辩论中提出的重要倡议，期待同中方开展更多国际合作。

双方就应对气候变化问题交换了意见，同意共同努力实现绿色发展转型。

《 人民日报 》（ 2021年09月23日 04 版）

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