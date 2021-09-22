新华社北京9月22日电 9月21日，国家主席习近平以视频方式出席第76届联合国大会一般性辩论，并发表题为《坚定信心 共克时艰 共建更加美好的世界》的重要讲话。国务委员兼外交部长王毅向记者介绍了习近平主席讲话的重大意义和深远影响。

王毅说，当前，百年变局与世纪疫情叠加震荡，全球治理体系和国际秩序加速变革，世界进入新的动荡调整期。我们应该怎样团结战胜疫情？世界经济如何尽快复苏？国与国尤其是大国之间能否和睦相处？联合国应该如何发挥核心作用？这是全世界面临的重大时代课题，关乎人类未来发展方向，各国都应做出符合历史潮流的正确选择。

王毅说，今年是中国共产党成立100周年，中国全面建成小康社会，正在意气风发地向着第二个百年奋斗目标迈进。今年也是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年，中国与联合国合作硕果累累，又站在新的历史起点上。继去年出席联合国成立75周年系列高级别会议后，习近平主席再度出席联大一般性辩论并发表重要讲话，高举构建人类命运共同体旗帜，为国际团结抗疫注入信心，为全球共同发展指引方向，为因应世界变局擘画蓝图，充分彰显了大国领袖的深邃卓见和天下情怀。

一是为战胜新冠肺炎疫情做出中国贡献。当前，疫情仍在全球肆虐，打赢疫情阻击战是各国人民迫切愿望。疫苗是战胜疫情的有力武器，但“疫苗民族主义”仍然盛行。个别国家大搞“甩锅推责”和政治操弄，严重破坏国际团结抗疫大局。习近平主席强调，这次疫情虽然来势凶猛，我们终将战而胜之。要坚持人民至上、生命至上，弘扬科学精神、秉持科学态度、遵循科学规律，统筹常态化精准防控和应急处置，统筹疫情防控和经济社会发展。要加强国际联防联控，最大限度降低疫情跨境传播风险。要把疫苗作为全球公共产品，确保发展中国家的可及性和可负担性，当务之急是要在全球范围内公平合理分配疫苗。习近平主席重申，中国将努力全年对外提供20亿剂疫苗，在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。中国将继续支持和参与全球科学溯源，坚决反对任何形式的政治操弄。

习近平主席的讲话掷地有声，为全球抗疫注入信心，为科学抗疫分享中国经验，为团结抗疫指明方向，表明了中国同各国共克时艰、携手战胜疫情的坚定意志，弘扬了中国秉持构建人类卫生健康共同体理念，得到了国际社会广泛好评和高度赞赏。

二是为推进全球发展发出中国倡议。疫情严重冲击全球减贫成果，新兴市场国家经济增长放缓，气候变化、粮食安全等全球性危机不断加剧，南北“发展鸿沟”持续扩大，世界经济复苏步履维艰，落实2030年可持续发展议程面临严峻挑战。习近平主席指出，发展是实现人民幸福的关键。面对疫情带来的严重冲击，要共同推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段。习近平主席郑重提出全球发展倡议，核心要义是坚持发展优先，坚持以人民为中心，坚持普惠包容，坚持创新驱动，坚持人与自然共生，坚持行动导向，推动多边发展合作协同增效，重点推进减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等领域合作，构建全球发展命运共同体。

习近平主席提出的全球发展倡议，顺应了和平与发展的时代主题，蕴含了中国全面建成小康社会的宝贵经验，呼应了各国人民追求更美好生活的强烈愿望，把发展议程放在国际合作的更重要位置，为各国聚焦发展、团结发展、共同发展提供了行动指南，注入了思想动力。这一倡议是中国助力重振联合国全球发展伙伴关系的重要宣示，有助于国际社会形成合力，加快落实2030年可持续发展议程。我们欢迎世界各国共同加入全球发展倡议，深化彼此发展战略对接，共同推动重点领域合作，开创全球发展事业更加光明的前景。

习近平主席还宣布，中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。这是继习近平主席去年宣布中国力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和后，中国为应对全球气候变化自主采取的又一重要举措，也是中国为促进全球绿色复苏主动做出的又一积极贡献，展示了构建人与自然生命共同体的坚定决心和实际行动。

三是为构建新型国际关系提出中国主张。今年是冷战结束30周年。冷战没有赢家，世界深受其害。令人担忧的是，我们看到冷战思维沉渣泛起，强权政治逆流横行，一些国家试图以意识形态划线，打造地缘争夺的小圈子，以民主、人权为幌子干涉别国内政，阻挠别国发展。习近平主席强调，一个和平发展的世界应该承载不同形态的文明，必须兼容走向现代化的多样道路。民主不是哪个国家的专利，而是各国人民的权利。要大力弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，摒弃小圈子和零和博弈。要坚持对话而不对抗、包容而不排他，扩大利益汇合点，画出最大同心圆。中华民族传承和追求的是和平和睦和谐理念，我们过去没有，今后也不会侵略、欺负他人，不会称王称霸。

习近平主席的讲话振聋发聩，指出了国与国之间特别是大国和睦相处的人间正道，重申了构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系重要意义，为充满不确定性的国际关系注入了更多稳定性。中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者，将继续以中国的新发展为世界提供新机遇。

四是为完善全球治理提供中国方案。现行国际体系的核心机构是联合国，现代国际秩序的核心理念是多边主义。联合国宪章宗旨得到弘扬，多边主义得到践行，人类福祉就能得到维护和发展；联合国的地位受到削弱，多边主义遭受冲击，世界就会乱象丛生，广大中小国家将首当其冲。当前，个别国家打着重回多边主义的旗号，动辄声称维护“基于规则的国际秩序”，实际上是把自己的意志和标准强加于人，用少数国家制定的规则取代普遍接受的国际法则。习近平主席鲜明指出，世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系。只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序。只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。联合国应该高举真正的多边主义旗帜，致力于稳定国际秩序，在推动国际关系民主化和法治化方面走在前列，平衡推进安全、发展、人权三大领域工作，把各方对多边主义的承诺落到实处。

习近平主席的论述旗帜鲜明，讲出了绝大多数国家的共同心声，表明了中国对坚持真正多边主义的庄严承诺，是对推动全球治理体系朝着更加公正合理方向发展的大国担当，是对联合国地位和作用的坚定支持。中国将继续秉持联合国宪章宗旨和原则，坚持共商共建共享的原则，大力弘扬和践行真正的多边主义。

王毅说，百年奋进初心如磐，雄关漫道使命在肩。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指引，全面推进新时代中国特色大国外交，推动构建人类命运共同体，更加积极有为地参与联合国的各项事业，为发展完善以联合国为核心的国际体系做出不懈努力，为促进人类和平与发展事业做出更大贡献。

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