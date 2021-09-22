新华社北京9月22日电 2021年9月22日，国务委员兼外长王毅同阿联酋外长阿卜杜拉通电话。

王毅说，今年对中阿两国具有重要意义。我们隆重庆祝中国共产党成立100周年，阿联酋庆祝建国50周年。两国关系保持高水平发展。习近平主席珍视同穆罕默德王储建立的互信和友谊。中阿关系始终置于中国中东外交的重要位置。我们坚定支持阿方维护主权、安全、稳定，支持阿方自主探索符合本国国情的发展道路。中方赞赏阿方在涉及中方核心利益和重大关切问题上给予的宝贵和坚定支持，愿同阿方共同维护不干涉内政这一国际关系基本准则，共同捍卫国际公平正义。

王毅表示，中阿疫苗合作取得重要成果，中方将继续全力保障阿方疫苗采购需求，全力支持两国疫苗原液灌装生产线项目顺利运营，助力阿联酋和地区其他国家早日战胜疫情。中方乐见阿方为维护地区和世界稳定发挥更积极作用，祝贺阿联酋将担任2022至2023年度联合国安理会非常任理事国，愿同阿方密切战略沟通协调，维护新兴经济体和发展中国家的正当权益。中方也愿全力支持阿方办好迪拜世博会。

王毅说，针对当前国际社会普遍期待和面临的挑战，特别是疫情对发展中国家经济发展、民生改善造成的冲击，习近平主席在出席联合国大会一般性辩论时发表重要讲话，提出全球发展倡议，推动国际社会在共同发展问题上形成共识，助力联合国2030年可持续发展议程取得成功。

阿卜杜拉表示，阿联酋高度赞赏中国共产党成立100年来取得的伟大成就，认为中国的繁荣进步对推动世界发展意义重大。阿方高度重视发展对华关系，感谢中方大力支持阿方抗击疫情，支持阿方举办迪拜世博会。阿方始终坚持不干涉内政原则，坚定奉行一个中国政策。愿同中方一道，继续增进两国人民友好，为两国更加美好的合作前景共同努力。阿方关注并支持习近平主席在联大一般性辩论中提出的重要倡议，期待同中方开展更多国际合作。

双方就应对气候变化问题交换了意见，同意共同努力实现绿色发展转型。

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