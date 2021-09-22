新华社日内瓦9月20日电 9月20日，中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使在联合国人权理事会第四十八届会议与民主公平国际秩序问题独立专家互动对话时，代表观点相近国家做共同发言，呼吁各方践行真正的多边主义，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，为人权充分享有提供有力保障。

共同发言表示，各方应坚持公平正义，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，反对恃强凌弱、单边主义和双重标准；应坚持合作共赢，在平等和相互尊重的基础上开展对话与合作，通过协商对话解决分歧，通过合作实现普遍安全，促进共同发展繁荣；应坚持开放包容，尊重文明多样性，尊重各国自主选择的发展道路，避免将自己的社会制度和模式强加于人、制造分裂和对抗。各方在人权领域应秉持普遍、公正、客观、非选择性原则，加强团结合作与平等对话，不将人权问题政治化，不干涉别国内政。

共同发言呼吁各国携手努力，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同促进和保护人权，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2021年09月22日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)