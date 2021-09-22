陈 旭

今年是中国共产党建党100周年，也是中国恢复联合国合法席位50周年。

中国是联合国创始会员国。1945年6月26日，中国代表团第一个在《联合国宪章》上签字，代表团中就有中国共产党代表董必武。1954年4月，周恩来总理兼外长率中国代表团出席日内瓦会议，展现了新中国的和平外交政策和崭新外交风格。日内瓦也被誉为新中国多边外交的发祥地。

为恢复在联合国的合法权利，中国坚持不懈地展开斗争，书写了新中国外交史上的一段难忘篇章。1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒性多数通过2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。联合国历史翻开了新的一页，中国同联合国的关系也进入了新的阶段。

回首风雨五十载，中国在联合国舞台上积极阐述对国际形势的重大看法和政策主张，向世界发出中国外交的响亮声音。党和国家领导人多次登上联合国讲坛。党的十八大以来，习近平主席多次在联合国等多边机制平台发表重要讲话，提出一系列具有中国特色、符合国际期待、顺应历史大势的新理念新倡议新主张，为弘扬、践行和发展多边主义提供了重要战略引领。2017年，习近平主席在联合国日内瓦总部发表题为《共同构建人类命运共同体》的历史性演讲，在国际社会引起广泛热烈反响。2021年，习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上发表题为《让多边主义的火炬照亮人类前行之路》的特别致辞，为弘扬和发展多边主义指明了方向。

回首风雨五十载，中国全方位参与联合国多边事务，在世界舞台展现出大国担当。中国加入了几乎所有普遍性政府间国际组织，签署了600多项国际公约，在联合国和国际社会的地位与影响力不断上升。中国积极参与联合国维和行动，推动地区热点问题的政治解决，为维护国际和平安全作出突出贡献。中国切实履行加入世界贸易组织承诺，不断提升对外开放水平，为推动经济全球化和世界经济增长注入中国动力。中国提出共建“一带一路”重大倡议，积极推动南南合作和南北对话，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，有力巩固和扩大全球共同发展成果。中国积极开展应对新冠肺炎疫情国际合作，推动构建人类卫生健康共同体，在应对全球公共卫生危机中发挥中流砥柱作用。

作为驻外使节和多边外交工作者，我有幸多次成为中国参与联合国事务的亲历者和见证者。从纽约东河之滨到日内瓦莱蒙湖畔，从安理会谈判斗争到联合国维和、人权、全球公共卫生、国际安全与军控、科技、体育、劳工、经贸等各领域多边外交事务，我亲身体会到中国多边外交不断从胜利走向胜利的成功喜悦，深切感受到中国与联合国关系发生的历史性变化，也更加认识到身处多边外交工作一线所肩负的神圣职责和使命。

今日之中国，日益走近世界舞台中央。在日内瓦多边舞台，我们重温老一辈革命家和外交家纵横捭阖的外交风采，感受习近平主席历史性演讲跨越时空的思想魅力，更感心潮澎湃、豪情满怀。我们将以习近平外交思想为指引，积极开展多边外交，大力践行多边主义，坚定维护国家利益，不断努力取得新的更大成绩。

（作者为中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表、特命全权大使）

《 人民日报 》（ 2021年09月22日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)