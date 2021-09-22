海外网 吴正丹

马里首都巴马科夜景。

马里驻华大使馆供图

马里多贡地区的面具舞。

马里驻华大使馆供图

撒哈拉沙漠南部的马里是西非文明古国，悠久的历史为马里留下廷巴克图古城、杰内古城、多贡遗迹和加奥阿斯基亚王陵等多处世界遗产。马里因此被誉为“西非文化的摇篮”。

马里重视文化传承，不少古迹至今充满生命力——廷巴克图古城号称“黑非洲保护最完美的古城”，城中昔日撒哈拉以南的最高学府，如今依然在开门办学。对阿贾米文手稿的研究也是马里的一大特色。历史上，慕名至廷巴克图求学的非洲学者曾用一种叫“阿贾米”的文字记载当时的史实，这种文字手稿对于今天研究非洲历史具有重要价值。马里政府在联合国教科文组织的协助下，已在廷巴克图建立专门机构，收集和研究阿贾米文手稿，这将帮助人们从更多维度了解马里辉煌的历史文化。

在马里北部的加奥、基达尔和通布图等地以及中东部的莫普提地区，还有许多值得探索的非物质文化遗产：传统知识、手工技能、口头文学、歌谣、仪式以及其他一些珍贵的传统工艺……其中，多贡面具舞是一颗充满神秘魅力的明珠。尼日尔河流经马里的河湾处，居住着黑人土著民族——多贡人。他们在陡峭的悬崖上筑起尖顶泥屋，层层叠叠，如蜂窝一般。悬崖上几乎没有路，多贡人只能手脚并用，踩着石头往上爬。交通闭塞让这个古老的民族几百年来与世隔绝，但也因此保存了最为原生态的传统文化。在重大仪式、节庆上演的面具舞彰显了多贡人对自然、对生命的炽烈情感。

多贡舞蹈一般由村里的老人们引领，他们用笛子模仿出大自然中的风声雨声、鸟语虫鸣等各色响动，用鼓点营造肃穆的气氛，并用独特的语言低声吟唱。曲调渐入高潮时，头戴面具、脚踩高跷的多贡年轻人登场了。面具以木制为主，头顶延伸出细长的板子，可达5米高，这为表演者在舞蹈中保持平衡增加了不小的难度。面具用色明艳，设计繁复，有的坠饰如夸张的须髯，有的镶嵌着贝壳，不同的图案被赋予深刻的寓意：牛面具代表勤奋耕作；羚羊面具象征多贡人曾经以狩猎为生，鼓励年轻族人不要放弃这一传统；水牛面具蕴含着多贡人所崇尚的生存法则，即面对困难不要退缩，充满力量和勇气便可无往不胜。面具舞激昂热烈，表演者跟随灵动的鼓点抖动着身体、舞动着手臂，人们可以从中一窥多贡人丰富多彩的精神世界。

马里的饮食和服饰文化也值得游客体验。烤全驼是马里招待贵宾的特色菜，烤制前在驼腔内放置一头已烤好的羊，羊腔内再置入一只已烤好的鸡，鸡腔内还要放一枚熟鸡蛋，再把全驼放入用干柴烧红的烤坑内焖制2小时，出炉后配以调料，风味层次丰富、令人印象深刻。“布布”是当地传统服饰的名字。男子多为白色、天蓝色长衫；女子穿的“布布”五彩缤纷，领口、胸部、袖口多饰以考究的图案。“布布”宽袍大袖，走起路来四面生风，在气候炎热的马里可谓最佳着装。

(责编：杨光宇、胡永秋)