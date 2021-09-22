海外网 毛 莉 陆宁远

“我在中国当大使。”——字正腔圆读出栏目名称的不是别人，正是马里驻华大使迪迪埃·达科。“我在中国当大使”栏目组在采访达科大使前，使馆中方雇员就预告：“大使来中国后不仅积极参加中国外交部组织的学中文活动，还一直坚持自学中文，现在大使的中文很棒！”百闻不如一见，初次相识，达科大使不经意间“秀”出的标准普通话就带给我们惊喜。

通常让外国人大呼头疼的中文四声，对达科大使来说却是小菜一碟。“我来自马里的博博族，我们的语言也像中文有不同声调。”达科大使说，“我知道声调很重要，不同声调代表了截然不同的字，所以我花了大力气学发音。”

谈起自学中文的小妙招，达科大使掏出手机现场演示了一番。“在网上有大量中文教学视频，从基础中文到高阶会话无所不包。”大使说，他下载了很多学习中文的小视频存在手机和电脑里，每天一有时间就跟着视频学。说话间，大使打开一条视频跟读起来：“我是四川人，4年前来到深圳找工作。我和一个朋友开了一家小饭店，我们都是四川人，所以我们主要做川菜。”大使说，视频的语速还能根据需要调节，学起来非常有意思。

对达科大使而言，学中文成了繁忙工作中的一种调剂和休闲方式。说到这里，他用中文来了一句：“如果你想学好中文，就应该多说、多听、多写。”掌握了日常交流基本用语后，达科大使正在努力提高中文的读写水平。他说：“虽然写汉字很难，但我在不断挑战自我，一看到新汉字就反复练习写法。”

达科大使对学中文倾注了很大热情，源自他对中国文化的热爱和对推动两国人文交流的使命感。他喜欢中国文化，常惊艳于中国艺术家的绘画、木雕作品。“文化是促进民心相通的纽带。”大使说，“我非常希望进一步推动马中文化合作。”

(责编：杨光宇、胡永秋)