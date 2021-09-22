迪迪埃？达科

1960年9月，马里恢复独立。一个月后，中国就与马里建立外交关系。这是两国合作的起点。此后马中合作稳步发展，覆盖医疗卫生、教育、文化、基础设施、农业、工业、商业等诸多领域。

马中在教育领域的合作从起初为马里留学生提供奖学金，到如今已扩展到基建等广泛领域。中国援马里巴马科大学卡巴拉校区扩建工程已经启动，这是两国在教育领域的最大基建合作项目。

马中在农业、工业和商业领域的合作始于20世纪60年代，如今已结出累累硕果。在马里塞古地区的甘蔗种植与糖业合作就是好例子。马里国内的很多基建设施都是马中合作的成果，中国企业修建的大楼、道路、桥梁等遍布马里全国各地。

在马中所有领域的合作中，医疗卫生合作是最卓有成效的领域之一。20世纪60年代，中国就向马里派遣了第一支医疗队。今天，马中医疗合作已覆盖技术援助、医疗基建及改造、药品及医疗设备供应等多个方面。

中国医疗队最初在马里的卡蒂、马尔卡拉、锡加索等城市的医院展开活动，他们与马里医生并肩工作。中国政府为马里医院的建设作出了重大贡献，作为马里首都巴马科的三大基础医疗设施之一，马里医院自投入使用以来发挥了重要作用。2020年10月，中国第27批援马医疗队进入马里医院工作，他们将与马里医护人员共同工作18个月，进一步提升马里医院的医疗水平。

数十年来，传统医学始终是马里卫生系统的一部分。在马里医院设立中医科受到马里公共卫生官员的欢迎，并将成为促进两国传统医学合作的重要契机。现在，马里公共卫生官员正在努力推动达成马中传统医学合作的协议。马里医院的案例为两国医疗合作提供了新视角。马里是一个疟疾高发的国家，抗疟剂药物供应将成为相关合作的关键组成部分。

60多年来，马中合作稳步发展，深受马里人民欢迎。马中之间结下了深厚友谊，两国合作前景充满光明。

（作者为马里驻华大使）

(责编：杨光宇、胡永秋)