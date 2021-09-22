海外网 毛 莉 任天择

马里驻华大使迪迪埃·达科近照。

海外网 付勇超摄

“2006年我第一次来中国就爱上北京烤鸭。担任驻华大使后，我去过中国很多城市，品尝各地美食，又喜欢上了绍兴臭豆腐。”马里驻华大使迪迪埃·达科日前在接受人民日报海外网采访时津津乐道他在中国的寻味之旅。

对达科来说，在最有烟火气的市井里，藏着中国人最真实的生活。“马中建交60余年来已经发展了牢不可破的合作关系，我们还须从社会文化层面加强相互了解，更好地促进两国关系。”达科说。

“针灸疗效有口皆碑”

达科对中国的最初印象，来自“中国医生”。“我从小就知道，生病了要去看中国医生。”达科说，从上世纪60年代开始，一批批中国医疗队员漂洋过海，为马里人送去健康。“一批中国医疗队员在马里1年半的任期结束后，下一批就会接上，50多年来援马中国医疗队伍越来越庞大。”

2011年9月，中国援建的马里医院正式落成并对外接诊，这是两国医疗卫生合作史上一件大事。马里医院是中国援非首家综合性医院，也是中国援马医疗队定点门诊医院。医院交通便利、收费低廉，吸引了马里各地的患者前来就诊。2019年12月，天津市在马里首都巴马科设立全球首个中医技术鲁班工坊，马中传统医药合作迈出重要一步。“提到中医就会想到绿色天然，马里医院的中医科深受欢迎，针灸疗效有口皆碑。马中在传统医学方面的合作大有可为。”达科说。

新冠肺炎疫情更加凸显了两国深化医疗卫生合作的重要性。当疫情在马里蔓延，中国医疗队支援马里抗疫一线，浙江省人民医院还与马里医院形成对口医院合作机制，推动抗疫经验分享、远程会诊、药械援助等多方面合作。“中国对提升马里医疗卫生系统的抗疫能力提供了很多帮助。”达科表示，“我们希望能和中国更多医院建立对口合作关系。”

“中国茶叶广受欢迎”

达科说，中国援建的巴马科大学卡巴拉校区在马里家喻户晓，新校区大幅提升了学校的硬件水平，“马里人尤其是马里大学生非常喜欢这个新校区。”

马里教育发展史上留下的中国印记远不止于此。自上世纪60年代至今，中国政府提供的奖学金已帮助数千名马里学生实现来华留学梦。“目前在华留学的马里学生大多得到了中国政府奖学金支持，他们有的学习中文，有的学习国际贸易，更多人在学习理工科。”达科说，“与中国合作对马里教育产生了深远影响。”

马里留学生架起两国民心相通的桥梁。达科十分珍视人文纽带。“两国人民间的文化共鸣非常重要。”达科举例说，马里和中国都有独特的茶文化。在马里，茶不是简单的饮品，它还包含着社交“密码”——人们用加糖的茶代表对贵客的欢迎。中国茶种类繁多，马里人爱喝的绿珠茶主要进口自中国浙江和安徽，“中国茶叶广受欢迎”。

不仅茶文化，达科还从绘画、木雕、音乐、舞蹈等诸多领域看到了两国深化合作的无限可能。在采访中，达科特意播放了一曲他在云南昆明听到的中国少数民族音乐。“如果马里人听到这段音乐，他们会以为这来自马里！”达科说，演奏此曲的中国艺术家或许并不知道，在遥远的马里也有类似音乐，如果能让两国艺术家相互交流会非常奇妙。

“非中合作成果丰硕”

两国的紧密合作让马里人对中国更有亲近感。作为中国的“老朋友”，马里为中国的发展成就感到高兴。达科表示，纵览全球，国家间关系起起落落是常事，但马中关系从上世纪60年代起就一直保持稳定，没有任何波动能影响马中友谊。

达科非常高兴在驻华期间赶上了中国共产党成立100周年这件大喜事。“中共百年华诞不仅是中国的庆典，也是马里的喜事。”达科说，中国共产党和中国政府始终以人民为中心，致力于增进人民幸福。带领中国人民消除绝对贫困是中国共产党最杰出的成就之一。对一国政府来说，没有什么比为人民谋幸福更重要的目标，这也是马里政府希望做到的。全世界都应当了解中国共产党、中国政府为带领人民摆脱贫困所付出的巨大努力。非洲是发展中国家最集中的大陆，中国是最大的发展中国家，中国的减贫经验可以为非洲提供借鉴。

谈起中国发展为非洲带来的机遇，达科认为中非合作论坛值得称赞。他说，非洲要发展振兴必须走联合自强的道路。中非合作论坛的重要价值在于尊重非洲的整体性，为50多个非洲国家和中国提供了集体对话平台和务实合作机制。非洲人口共约13亿，中国人口有14亿多，这让中非合作论坛具有非同寻常的力量。自2000年以来，非中关系在中非合作论坛框架下快速发展，“非中合作成果丰硕，在政治、教育、基建、医疗等多领域合作前景广阔。”

(责编：杨光宇、胡永秋)