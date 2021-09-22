张鲁楠

月是故乡明，人是家乡亲。一年一度的中秋佳节即将到来，为弘扬中华民族优秀传统文化，传递家乡对海外侨胞的关心关爱，浙江省侨办、省侨联联合海外侨团，共同发起“浙里有爱，天涯共此时”中秋慰侨活动。

据悉，此次活动共有20个国家的150余家海外浙籍侨团积极响应，预计发放2万多份慰问礼盒。

一段视频祝福

中秋月圆夜，天涯共此时。对海外侨胞而言，“中秋”是抹不去的文化记忆，更是消不掉的浓浓乡愁。“我们最惦念的是身在海外的浙江籍游子，最牵挂的是侨胞的冷暖，最紧要的是给侨胞、侨眷送去温暖和祝福。”浙江省侨联主席连小敏率全体领导班子特意录制了一段温馨视频，为身在海外的浙籍侨胞、归侨侨眷和留学生送上了一份浓浓的中秋祝福。

每一句暖心的话语，都说到了侨胞的心坎上。一段视频，犹如一根魔法棒，轻轻擦去了时空的阻隔，把祖国的关心关怀和家乡亲人的惦念送到海外侨胞和留学生当中。

一张慰问卡片

“月光所照，皆是故乡。无论您身在何处，我们与您眺望同一片月光，无论您走得多远，侨联始终与您心心相连。”此次“浙里有爱，天涯共此时”中秋慰侨活动送出的每一份月饼礼盒里，都有一封浙江省侨务部门写给侨胞们的慰问卡。

在9月14日“浙里有爱，天涯共此时”中秋慰侨活动比利时站的启动仪式上，不少侨胞都领到了这份来自祖国和家乡的爱心和关怀。比利时站活动牵头人、比利时中国和平统一促进会会长朱海安表示：“这次中秋慰侨活动是浙江省侨办、省侨联为转达家乡对我们海外浙江籍侨胞的关心和关怀，为支持广大侨胞树立信心、团结一致共抗疫情，为慰问浙江籍侨胞并送上节日祝福，而专门举办的。我们感到十分温暖。”

“疫情暴发以来，这是我们第5次和浙江省侨办、省侨联联合举办这样的慰侨活动。”巴塞罗那青田同乡会会长周建虹说。据悉，此次活动于9月16日在西班牙巴塞罗那开启，预计共送出1350份中秋月饼，惠及5000多名侨胞。

一份中秋福包

目前，这场“月饼传递”已在西班牙、加拿大、巴西、德国、柬埔寨、比利时、荷兰、意大利等国举行，接下来还将在全球51个城市陆续启动。

除了在异国打拼的华侨华人，留学生也是祖国和家乡关怀的“重点对象”。不少留学生已不是第一次收到来自家乡的关爱了。“去年我就收到了来自家乡的月饼，没想到今天依旧收到了来自万里之外的祝福，感谢家乡的侨务部门，让我们海外学子一解乡愁。”一名在意大利留学两年的同学说。

一直以来，浙江省侨务部门始终重视暖侨慰侨。端午节的“万水千山粽是情”活动、“浙里有爱·爱心中餐”活动、“今年春节不回家，侨干代您看家人”活动等一系列暖侨之举，为海外浙籍侨胞及时送去家乡的牵挂，深受侨胞们的欢迎。

“虽然我们和身居海外的华侨华人相隔遥远，但心始终在一起。此次我们要在严格遵守住在国防疫相关规定的情况下，扎扎实实地把活动开展起来，送出‘娘家人’对海外侨胞的关爱。”浙江省侨联相关工作人员说。

(责编：杨光宇、胡永秋)