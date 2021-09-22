张春旺

陈福寿（左一）、王文教（右一）和两名女运动员获得第一届全运会五项冠军。

王文教、陈福寿是印尼华侨。20世纪50年代，他们以出色的技术和成绩成为印尼羽毛球界的国手明星。1953年，王文教、陈福寿等作为印尼华侨青年体育观摩团的成员到中国观看比赛。在随后的友谊赛中，他们非常轻松地战胜了当时的全国冠军。赢得比赛却让王文教、陈福寿等人心中很难受，他们想：中国这么大的国家，羽毛球水平却这么差，我们应该留在中国帮助发展羽毛球。

但回国是一个艰难的抉择：一是他们在印尼发展前景广阔，回国就意味着放弃这一切；二是参加国际大赛是一个运动员体现价值的舞台，而当时新中国还不是国际羽毛球联合会成员，回国意味着没有机会参加国际大赛；三是国内生活艰苦，家人都反对他们回国的决定。但思虑再三，二人还是决定回祖国打球。

1954年，王文教、陈福寿等人从印尼回国来到北京。虽然国家非常重视，尽可能为他们提供保障，但当时正处于国民经济恢复时期，他们的工作、生活条件都很艰苦。但他们却毫不在意，“如果只想着生活安逸，我们就不会回来了。毕竟我在印尼是名人，要找什么工作都很方便。我们回来是为了祖国。”

彼时，中国羽毛球运动的发展不容乐观。王文教回忆说：“那时中国羽毛球运动几乎没有什么基础，运动员技术水平也很低。”由于北京没有羽毛球馆，他们只好到天津的基督教青年会礼堂训练。北京体育馆竣工后，他们才有了较好的训练场地。当时，中国羽毛球队只有王文教和陈福寿、黄世明3个人，“3个人连双打都练不成，只好从北京的华侨补习学校找了一个会打羽毛球的同学来陪练。”好在同为印尼羽毛球健将的施宁安不久之后也回来了，国家队终于摆脱了凑不齐队员的尴尬局面。

王文教、陈福寿等人从国外带回的先进打法和理念，对中国羽毛球运动的发展起到重要推动作用。在他们的带动下，羽毛球运动犹如星星之火，很快在全国形成燎原之势。1956年11月，福建省成立了中国第一支省级羽毛球队，在随后的两三年时间里，上海、广东、天津、湖南、湖北等20多个省、市相继建队，全国性的羽毛球比赛也开始不断举行，中国羽毛球运动水平有了明显提高。为了推广羽毛球运动，促进羽毛球进学校、进工厂，王文教、陈福寿还合写了《怎样打羽毛球》的教材，成为各地羽毛球集训队的训练指导蓝本。

1965年，已经转为教练的王文教，带领汤仙虎、陈玉娘、梁秋霞等人组成的中国羽毛球队出访欧洲，当时的丹麦队和瑞典队是世界羽坛劲旅，名将科普斯是世界冠军。王文教回忆说：“开赛之前，当地媒体打出了‘中国人会打羽毛球吗？’的大标题，当时我们都感到很气愤。”“结果我们把世界冠军科普斯打了个15︰0，所以报纸第二天登报标题是‘我们的世界冠军吃了鸭蛋’。”那家报纸还评论说：“中国羽毛球队员的打法让人眼花缭乱，他们不停地起跳扣杀，他们的速度惊人。”最终，中国羽毛球队取得了34︰0的全胜战绩，震惊了国际羽坛。当时，因抵制“两个中国”图谋，中国拒绝加入国际羽联，无法参加国际赛事。但中国队多次击败世界冠军，开启了国际羽坛“无冕之王”时代。

(责编：杨光宇、胡永秋)