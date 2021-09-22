新华社联合国9月21日电（记者王建刚 尚绪谦）第76届联合国大会一般性辩论21日在纽约联合国总部拉开帷幕。100多位国家元首、政府首脑和高级代表将以视频或现场发言方式就新冠疫情、气候危机、可持续复苏、人道主义形势等人类共同面临的重大挑战探讨应对之策。

联合国秘书长古特雷斯在开幕式致辞中指出，世界正处在深渊的边缘，面临前所未有的威胁与分裂。新冠疫情加剧不平等，气候危机正冲击着地球，《巴黎协定》的窗口正在关闭，一种新的“流行病”——不信任正在蔓延，地缘局势动荡危及世界和平。

“世界必须清醒过来。”古特雷斯说，国际社会必须努力弥合在和平、气候、贫富、性别、数字以及代际方面存在的分歧与鸿沟，相互依靠，恢复彼此间信任，重新点燃多边主义之火，为世界创造一个美好的未来。

第76届联合国大会主席阿卜杜拉·沙希德主持了开幕式。他说，面对严峻威胁与挑战，各国可以选择一条孤立主义和相互毁灭的道路，但也可以携手开辟一条新的道路，“一条改变我们星球未来的可持续和有复原力的道路”。

沙希德表示，国际社会应对未来充满希望，确保公平获得疫苗，推动疫情后复苏，聚焦气候行动，维护人权并努力使联合国更具活力。“我们能够弥合鸿沟。”沙希德说：“除非我们自己退缩，否则没有任何力量能够阻挡我们前进。让我们努力成为人们期望中的联合国。”

本届联大的主题为“锻造韧性，永怀希望——实现疫后复苏，致力可持续重建，珍惜地球家园，尊重人民权利，振兴联合国”。

联合国大会是联合国主要的审议、监督和审查机构，由联合国全体会员国共同组成。大会于每年9月至12月举行常会。常会通常分两个阶段，前段为一般性辩论阶段，后段为大会审议列入议程的各项议题阶段。

(责编：杨光宇、胡永秋)