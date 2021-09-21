在美国主导下，美英澳三国15日宣布建立所谓“新的三边安全伙伴关系”，美英将支持澳海军建立核潜艇部队，澳大利亚将与美英合作建造核潜艇。

澳方同时撕毁与法国海军集团签订的数百亿美元潜艇大单。这一举动引起了法国的愤怒。法国外交部决定召回驻美国和驻澳大利亚大使进行磋商。

对于澳美合谋撕毁与法国签订的潜艇合约一事，法国国际关系和战略研究所副主任让·皮埃尔·莫尔尼表示，这一事件是一种背叛，同时，他还说，当美国和欧洲战略利益不同时，美国就会选择单边主义，欧洲需要加强战略自主。

法国国际关系和战略研究所副主任 让·皮埃尔·莫尔尼：一方面法国和澳大利亚的合同是一个非常大的合同，另一方面法国被晾在了台前，因为美国、澳大利亚在谈判的事情完全没有告知法国，所以我们有一个被背叛的感觉。

专家表示，美国此次也未与盟友充分协商和沟通，这不但会加深盟友间的裂痕，还会进一步强化欧洲“战略自主”的意愿。

法国国际关系和战略研究所副主任 让·皮埃尔·莫尔尼：只要美国和欧洲的战略利益不是完全一致时，美国就会采取单边主义，单边主义既可以是拜登，还可以是特朗普，我们甚至可以回溯到奥巴马当选的时候，在这个问题上我们缺乏相关的战略，这也教会我们在欧洲层面，我们需要更多自主。

不管是美国从阿富汗的仓皇撤军，还是这一次的潜艇事件，都暴露了美国自私自利的面目。法国专家认为，相对于那些具有自身全球战略的国家，欧洲缺乏战略独立性。

法国国际关系和战略研究所副主任 让·皮埃尔·莫尔尼：我认为这是一个欧洲要向自己提出的问题，我们要从现在开始研究，每一个正在进行的话题和议题，在那些议题上美国的态度怎么样，欧洲是否和美国存在不同，现在重点就是要在跨大西洋关系中找到新的平衡，而要实现它必须要在欧洲层面意识到这个问题。

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