新华社华盛顿9月20日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国白宫20日说，美国政府计划从11月初开始对“完全接种新冠疫苗”的外国旅客放宽入境限制。

白宫新冠疫情应对协调员杰弗里·津茨说，新规定适用于所有抵美国际航班，所有外国旅客入境美国时须出示“完全接种新冠疫苗”证明，以及出发前72小时内新冠检测阴性证明。已完全接种疫苗的国际旅客入境美国后不需隔离。该规定将于11月初生效，以便相关机构和各航空公司做好准备。

津茨说，白宫将遵从美国疾病控制和预防中心对“完全接种疫苗”的具体解释，包括哪些疫苗符合规定要求。此外，美国疾控中心计划发布一项“跟踪令”，要求航空公司收集并保留30天内抵美旅客的电话、电子邮箱等联系信息，以提醒旅客可能发生的接触感染风险。

津茨说，对未接种新冠疫苗的返美美国公民，美国政府将施行“更严格的检测要求”，包括须提供出发前一天内新冠检测阴性证明和已交纳返美后检测费用的证明。

美国政府当天继续把与加拿大、墨西哥的陆水两路跨境旅行限制令延长一个月至10月21日。这一陆水跨境限制令自2020年3月起实施，每月延长一次。今年8月9日起，加拿大允许接种过新冠疫苗的美国公民进入加拿大。

美国政府在去年新冠疫情初期开始实施国际旅行限制令，并不断扩大到新的国家和地区。此间媒体援引美国航空协会的数据说，截至今年8月底，国际旅行规模较疫情前缩水43%。美国旅游协会此前估计，如果美国的国际旅行限制令持续到今年年底，将使美国损失110万个就业岗位，并给美国经济造成约3250亿美元的损失。

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