新华社联合国9月20日电（记者尚绪谦 王建刚）联合国20日举办旨在推动实现2030年议程的“可持续发展目标时刻”高级别活动。联合国秘书长古特雷斯在致辞中敦促各国共同努力，重回实现可持续发展目标轨道。

古特雷斯说，世界面临前所未有的挑战，气候变化、新冠疫情等使可持续发展目标“更加遥不可及”。不过，可持续发展目标并非不可实现。他呼吁在五个领域采取行动：结束新冠疫情、争取以可持续与平等的方式从疫情中恢复、确保性别平等、保护环境、鼓励大众参与。

古特雷斯说，目前的新冠疫情应对措施太缓慢、太不均衡。他呼吁通过“全球疫苗接种计划”将新冠疫苗产量翻番，争取到明年年中实现全球疫苗接种率达到70%。为确保以可持续与平等的方式从疫情中恢复，应大胆增加对教育、社会保障、医疗、就业等领域的投入；改革全球金融体系，解决债务负担，保证发展中国家从国际货币基金组织特别提款权中受益。

古特雷斯表示，没有性别平等，可持续发展目标就不可能实现。他呼吁结束“与地球的战争”，争取到2050年实现温室气体净零排放，采取更具雄心的气候和生物多样性行动，帮助发展中国家转向绿色经济。

第76届联合国大会主席阿卜杜拉·沙希德在发言中呼吁缩小在政治意愿和资源投入方面的鸿沟。他表示，必须保证各国，尤其是最不发达国家、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家获得从新冠疫情中恢复并实现可持续发展目标的足够资源。

联合国机构负责人以及一些国家领导人和民间组织代表等参加此次活动。

联合国2020年年初发起可持续发展目标“行动十年”计划，并决定在此期间每年举办一次“可持续发展目标时刻”高级别活动。

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