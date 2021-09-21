新华社日内瓦9月20日电 9月20日，中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使在联合国人权理事会第48届会议与民主公平国际秩序问题独立专家互动对话时，代表观点相近国家做共同发言，呼吁各方践行真正的多边主义，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，为人权充分享有提供有力保障。

共同发言表示，各方应坚持公平正义，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，反对恃强凌弱、单边主义和双重标准；应坚持合作共赢，在平等和相互尊重的基础上开展对话与合作，通过协商对话解决分歧，通过合作实现普遍安全，促进共同发展繁荣；应坚持开放包容，尊重文明多样性，尊重各国自主选择的发展道路，避免将自己的社会制度和模式强加于人、制造分裂和对抗。各方在人权领域应秉持普遍、公正、客观、非选择性原则，加强团结合作与平等对话，不将人权问题政治化，不干涉别国内政。

共同发言呼吁各国携手努力，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同促进和保护人权，推动构建人类命运共同体。

(责编：胡永秋、杨光宇)