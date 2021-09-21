人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国代表观点相近国家在人权理事会呼吁各方践行真正多边主义、促进和保护人权

2021年09月21日06:06 | 来源：新华网
小字号

　　新华社日内瓦9月20日电 9月20日，中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使在联合国人权理事会第48届会议与民主公平国际秩序问题独立专家互动对话时，代表观点相近国家做共同发言，呼吁各方践行真正的多边主义，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，为人权充分享有提供有力保障。

　　共同发言表示，各方应坚持公平正义，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，反对恃强凌弱、单边主义和双重标准；应坚持合作共赢，在平等和相互尊重的基础上开展对话与合作，通过协商对话解决分歧，通过合作实现普遍安全，促进共同发展繁荣；应坚持开放包容，尊重文明多样性，尊重各国自主选择的发展道路，避免将自己的社会制度和模式强加于人、制造分裂和对抗。各方在人权领域应秉持普遍、公正、客观、非选择性原则，加强团结合作与平等对话，不将人权问题政治化，不干涉别国内政。

　　共同发言呼吁各国携手努力，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同促进和保护人权，推动构建人类命运共同体。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部