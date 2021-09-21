新华社德黑兰9月20日电（记者王守宝 高文成）伊朗原子能组织主席穆罕默德·伊斯拉米20日敦促美国“纠正错误政策”，切实取消对伊朗的制裁。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社20日报道，伊斯拉米当天在奥地利首都维也纳出席国际原子能机构会议时表示，美国前政府发起的对伊极限施压政策已经失败。美方别无选择，必须放弃“沉迷于单边制裁”并尊重国际法。他说，“现在是美国纠正错误政策，并以务实、有效和可验证的方式取消所有对伊朗制裁的时候”。

伊斯拉米表示，伊朗一直与国际原子能机构合作，国际原子能机构需要避免政治化，保持其独立性、公正性和专业性。伊朗的核计划和活动完全出于和平目的。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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