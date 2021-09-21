新华社日内瓦9月20日电 联合国人权理事会第48届会议正在瑞士日内瓦举行。日前，中国民间组织国际交流促进会联合中外近40家社会组织、智库和人权机构向大会提交书面发言，强调发展权是联合国《发展权利宣言》确立的基本人权，各国社会组织为保障发展权贡献了重要力量。面对新冠疫情等挑战，国际社会应加强团结，坚持以合作促发展，以发展促人权，不断提高各国人权保障水平。

联合发言认为，国际社会应该积极推进世界人权事业，尤其是要关注广大发展中国家民众的生存权和发展权。长期以来，中国坚持走符合国情的人权发展道路，奉行以人民为中心的人权理念，把生存权、发展权作为首要的基本人权，取得了伟大成就。

联合发言指出，在新冠疫情全球肆虐背景下，美国等少数国家为谋取自身利益最大化，大搞单边主义、霸权主义，严重侵害包括发展中国家在内的各国民众的发展权，危及全人类的共同利益。

联合发言强调，社会组织作为全球人权治理的重要主体，为保障发展权贡献了重要力量。建议各国注重在四个方面发挥社会组织的作用：一是积极倡导和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值；二是推动各国政府切实重视保障民众的生命权和健康权；三是推动可持续发展和国际团结；四是支持社会保障体系，建设更加平等、包容的社会。

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