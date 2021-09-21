据新华社日内瓦9月20日电 自联合国人权理事会第48届会议9月13日开幕以来，中国十多家社会组织以线上方式参与会议，围绕减贫、发展、国际合作等多项议题主动发声，介绍中国人权事业发展成就和中国各界为保护和促进人权所作贡献，揭露美国等西方国家人权劣迹和“假人权、真干涉”的真实面目，倡导和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，产生广泛积极影响。

来自中国联合国协会、中国民间组织国际交流促进会等组织的代表在发言中指出，面对新冠疫情等挑战，国际社会应加强团结，将人民生命安全、健康等放在首位，更多关注广大发展中国家民众的生存权和发展权，反对少数国家为自身利益最大化大搞单边主义、霸权主义，危及全人类的共同利益。

来自中国扶贫基金会、友成企业家扶贫基金会等组织的代表在发言时，介绍了协助发展中国家开展家庭水窖项目缓解饮水困难、设立抗疫洗手站减少疫情传播的情况，以及通过加强贫困地区教师能力建设、助力打破贫困恶性循环的有益经验。中国民间组织国际交流促进会分享了疫情期间为学生提供免费网课和心理辅导的良好实践，以及保护和促进残疾人权利，特别是保障残疾人平等参与社会事务的情况。

中国人权研究会、中国西藏文化保护与发展协会以翔实的事例和数据阐述中国新疆、西藏发展取得的显著成就，介绍新疆、西藏各族人民各项人权得到充分保障的情况。

(责编：胡永秋、杨光宇)