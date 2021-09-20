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“共创共享幸福的美好家园”

本报记者  屈  佩
2021年09月20日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　“成立20年来，上海合作组织为维护地区安全稳定作出重要贡献，赢得了国际社会的普遍认可。如今，上合组织已经成为一个具有权威性和影响力的综合性区域合作组织。”俄罗斯科学院远东研究所首席研究员弗拉基米尔·彼得罗夫斯基日前在接受本报记者采访时表示。

　　“这是一个回顾过去成就、展望未来发展的恰当时机。”彼得罗夫斯基说，上合组织秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”。“上海精神”对现代国际关系的理论和实践作出了极富价值的贡献。

　　彼得罗夫斯基十分认同上合组织开创“结伴不结盟、对话不对抗”全新模式。在他看来，这可以在很大程度上促进摒弃冷战思维、超越意识形态差异，推动国际关系民主化，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

　　20年来，上合组织在各个领域开展务实合作。彼得罗夫斯基很关注安全领域合作。随着国际形势发展变化，越来越多议题被纳入上合组织安全领域议程中，包括巩固全球核不扩散体系、防止大规模杀伤性武器扩散、保障网络信息安全等。彼得罗夫斯基说，上合组织成员国有效开展协调与合作，共同维护多边主义，捍卫以联合国为核心的国际体系，构筑起守护地区和平安宁的屏障。

　　推动经贸合作是上合组织的一项重要任务。彼得罗夫斯基认为，上合组织是促进成员国实现经济发展的重要平台，致力于创造有利的贸易和投资环境。“共建‘一带一路’倡议同各国发展战略有效对接，为推动区域经济发展注入强大动力。”

　　新冠肺炎疫情是各国共同面临的严峻考验。彼得罗夫斯基表示，面对疫情挑战，上合组织成员国守望相助，共克时艰。“展望未来，上合组织成员国一定能够增强政治互信，推动各领域务实合作，共同维护地区安全与稳定，共创共享幸福的美好家园。”


　　《 人民日报 》（ 2021年09月20日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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