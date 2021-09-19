新华社日内瓦9月16日电 中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使16日在人权理事会第四十八届会议代表50多国作共同发言，呼吁坚持以人民为中心，落实发展权。

陈旭表示，发展权是一项普遍和不可剥夺的权利。当前全球范围内发展权的落实远未达到预期水平。新冠肺炎疫情对各国尤其是发展中国家的经济社会发展和民生造成严重冲击，进一步加剧不平等，给发展权的落实带来新的挑战。各方应坚持以人民为中心的发展，满足人民对美好生活的向往。要坚持发展优先，不断加大减贫力度，努力消除不平等，保障民生，让发展成果更多、更公平地惠及所有人民。要尊重各国自主选择的发展道路，在平等相待、互利合作中实现共同繁荣。要坚持开放包容，加强国际发展合作，消除发展鸿沟，实现各国共同发展。要强化创新意识，坚持绿色发展，为全球可持续发展提供有力支撑。

陈旭表示，国际社会应为发展中国家发展提供必要支持，保障发展中国家正当发展权益，加速落实2030年可持续发展议程。人权理事会、人权高专办等联合国人权机构应将发展权作为优先工作，切实取得应有进展。

《 人民日报 》（ 2021年09月19日 03 版）

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