本报记者 张远南

9月17日，新疆维吾尔自治区人民政府在北京举行第五十五场涉疆问题新闻发布会。通过现场视频直播方式，新疆基层一线的20余名普通群众，用他们的亲身经历揭露个别西方国家政客涉疆谎言，讲述新疆普通民众的幸福生活。

阿布都赛米·阿布都米吉提曾受宗教极端思想的影响。在父母劝说下，他主动前往教培中心参加学习培训。阿布都赛米学习了国家法律法规、宗教政策，丰富了宗教知识，还根据自己的兴趣爱好选择了电子商务专业学习，努力提高商务管理能力。回忆起在教培中心的学习经历，他说：“我们的生活条件很好，教培中心非常尊重我们的风俗习惯。我们有事可以请假，周六日和国家法定节假日正常休息。放假时，信教的学员可以在清真寺或家里参加正常的宗教活动。”

结业以后，阿布都赛米在社区干部和父母的支持下开办了食品公司，制作和销售油泼辣子和各类馕。“销量越来越大，订单越来越多，我对公司未来的发展更加充满信心！”视频里，阿布都赛米的办公室宽敞明亮。“我买了新房，换了新车，父母总是骄傲地向身边人提起我的工作。”他在镜头前自豪地展示着自己家人、新家和新车的照片：“没有教培中心，就没有我现在的幸福生活！”

“这是我装修设计的房子，你们看，漂亮吧！”玉苏普江·亚森江身后，蓝白色为主体色的小楼融合了当地民族特色和时尚元素，显得十分别致。玉苏普江表示，在江西南昌务工3年，他不仅攒到了钱，而且接触了很多新鲜事物，目前从事的设计工作与这段经历有很大关系。

2017年，玉苏普江和几个伙伴到南昌一家公司打工。公司尊重他们的风俗习惯，特别开设了清真食堂。2019年，他回到家乡，和父亲一起做起房子装修生意，目前年收入超过30万元。“像我这样自己主动出去打工有错吗？我们想办法挣钱过上幸福生活，还需要别人强迫吗？”玉苏普江愤慨地说，个别西方国家政客编造涉疆谎言的目的是不让新疆人民过上好日子，他们的阴谋不会得逞。

新疆喀什地区莎车县十二木卡姆传承中心主任依力哈木·热依木说：“作为一名木卡姆传承人，我见证了新疆维吾尔木卡姆艺术从抢救、整理到保护、传承的整个过程。所谓‘灭绝少数民族文化’完全是造谣。”木卡姆艺术是集歌、舞、乐于一体的大型综合艺术形式。据他介绍，新疆多地成立了国家和自治区级木卡姆传承中心，还多次举办“十二木卡姆艺术节”等活动，新疆各地都有木卡姆传承人。依力哈木也多次和莎车县十二木卡姆民间艺术团到北京、上海和广州等地参加节目录制和交流演出。

新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市喀赞其民俗旅游区讲解员库都孜·吐尔孙麦麦提说，喀赞其主街道前进街被列为第一批中国历史文化街区，拥有百年历史的特色民居保持着较为完整的传统风貌与格局。“在新疆，像喀赞其这样的民族特色建筑数不胜数，并在政府的保护下不断传承发展。”

“说谎瞒不过当地人。”新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相借用俗语指出，新疆人民生活在新疆，工作在新疆，感受着新疆，他们才是最有发言权、最值得相信、最有说服力的见证人。

《 人民日报 》（ 2021年09月19日 03 版）

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