人民网莫斯科9月18日电 （记者张光政）“非常感谢中国建设者帮助莫斯科建设地铁，这是非常关键的一条线路，是一个庞大的工程，可以满足市民的出行需求。”当地时间9月16日上午，俄罗斯莫斯科市长索比亚宁乘坐莫斯科地铁第三换乘线试运行列车，视察该线路西南段地铁站建设情况，感谢中国铁建建设者付出的心血和汗水。随后，他还在社交媒体账号上发了洋溢着浓郁“中国风”的米丘林地铁站图片。

由中企承建的莫斯科米丘林地铁站洋溢着浓郁的“中国风”。中国铁建供图

莫斯科地铁第三换乘线又称“大环线”，其中西南段全长 5.34 公里，包括3个车站：阿米尼耶夫公路站、米丘林大街站和维尔纳茨基大街站。中国铁建于2017年1月中标该项目。客观上来讲，该项目建设难度较大。一是该线路需从正在运行的百年铁路、60年前建成的维尔纳茨基大街地铁站、20层居民楼、汽车维修中心等多处风险源下面穿过。二是莫斯科冬季漫长、寒冷。

针对上述不利因素，中国铁建研发了可耐零下20摄氏度低温的5台盾构机，即便在冬季极低温条件下仍坚持施工，创造了每4天拼装1台、4个月始发4台盾构机的“中国速度”、“12小时最高掘进纪录21米，单日最高纪录35米”的俄罗斯施工新纪录。为致敬中方建设者，俄罗斯政府同意在米丘林地铁站设计中，引入红色立柱、团寿纹、祥云等浓郁“中国风”的吉祥图案。该地铁站因而被当地媒体称作俄中友谊的新地标。

由中企承建的莫斯科米丘林地铁站在设计图纸中融入了中国元素，这是中国铁建提供的该地铁站的概念图。

整个莫斯科地铁第三换乘线西南段项目将于9月底完工，预计年底正式开通运营。索比亚宁表示，“地铁的建设运行是一项极其复杂的工作，接下来仍需综合调试，从现在的情况来看，（莫斯科地铁第三换乘线西南段）有望在一个半月内正式投入运营”。

莫斯科地铁第三换乘线西南段所在区域居住着大约 34 万居民。这段地铁线路建成后，将使当地居民日常通勤时间以及米丘林大街站、维尔纳茨基大街站的客流负荷大幅减少。

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