人民网约翰内斯堡9月18日电 （记者王磊）南非当地时间9月18日至19日，符合条件的南非选民将涌向两万多个投票点完成登记，以便在11月举行的地方政府选举中投票，所有23151个投票站将从上午8时至下午5时开放。

政府鼓励符合条件的选民完成投票注册

南非合作治理和传统事务部长恩科萨扎纳·德拉米尼·祖马以地方政府选举部际委员会（IMC）主席的身份鼓励所有符合条件的南非人，特别是年轻人和首次选民完成投票登记，以便他们能够在2021年11月行使自己的民主权利。通过2021年的市政选举，人们可以对当地的治理方式有发言权，并确保地方政府履行承诺承担责任。

在选民登记周末之后，部长将于2021年9月20日宣布11月1日为2021年地方政府选举的日期，法律规定选举必须在地方政府五年任期结束后90天内举行。

创新引入投票管理设备提高登记效率

今年的选举登记流程较往年有很大创新，共计4万余台投票管理设备投入使用取代了过去15年来使用的扫描仪。据悉这些设备将大大提高选民登记和参与过程的速度、准确性和完整性，利用多项安全检查来确保选民名册的完整性，包括使用一次性验证（OTP）和提交选民身份证件的扫描或照片等。

这些设备将即时获取选民包括地址在内的详细注册信息，并在网络覆盖允许的情况下帮助选民检查是否在正确的地点完成注册。更为重要的是，这些设备将在选举日到来时提供实时选民名册，让被选举的官员能够检测是否有选民已经到投票站投票，这将消除双重投票的可能性。

此外，这些设备将协助独立选举委员会跟踪选票、管理选举工作人员出勤登记册和其他管理要求。为了鼓励符合条件的选民登记投票，选举委员会在今年7月启动了一个在线选民登记设施，允许新选民登记，现有选民可以在家里或其他地方轻松方便地更新或修改他们的登记信息。

在线登记补充了其他现有登记方式，包括在所有地方选举委员会办事处进行选民登记，以及在学校、高等教育机构和本周末的选民登记等各种外联举措。

竞选活动同步开展 疫情防控不容放松

在选民登记的同时，南非政界的重量级人物和政党代表也将在南非全国各地举行竞选活动。据当地媒体报道，南非现任总统、非国大主席拉马福萨预计将率领一个由资深党员组成的代表团在索韦托的几个地区进行挨家挨户的竞选活动，随后将前往纳雷迪和其他地区，然后至少举行两次社区会议。

EFF领导人朱利叶斯·马莱马正在夸祖鲁-纳塔尔进行竞选活动，他的行程将包括菲尼克斯。地方检察官约翰·斯登豪森将前往西开普省，而他的前同事赫尔曼·马沙巴将把他的竞选活动带到约翰内斯堡。

而受南非当地疫情的困扰，独立选举委员会曾试图将市政选举推迟至明年2月份，但宪法法院在本月早些时候驳回了其申请。在选民登记现场，要求人们严格遵守卫生防疫措施，佩戴口罩并注意消毒等。

(责编：杨牧、刘慧)