新华社努尔苏丹9月18日电 （国际观察）上合组织“朋友圈”不断拓展

新华社记者张继业

上海合作组织（简称上合组织）成员国元首理事会第二十一次会议16日至17日以线上和线下相结合方式在塔吉克斯坦首都杜尚别成功举行。此次峰会启动了接收伊朗为成员国的程序，同时吸收沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔为新的对话伙伴，进一步拓展了上合组织的“朋友圈”。

分析人士指出，上合组织成立20年来，在政治、经济、安全、人文等领域取得巨大成就。此次峰会标志着未来上合组织将继续扩大多边合作范围、共同应对地区热点问题、不断深化经贸合作，促进地区普遍安全与共同繁荣，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。

扩大多边合作范围

20年来，上合组织成功走出一条新型区域组织的合作与发展道路，在地区和国际事务中发挥了积极作用。

印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心主任狄伯杰认为，上合组织20年的发展历程是21世纪多边主义的典范。上合组织一直倡导南南合作和南北对话，提高发展中国家在国际机构中的发言权。此前，印度和巴基斯坦的加入使上合组织延伸到南亚，拓展了外交、经济、文化和安全合作边界。此次峰会吸收了新伙伴，进一步扩大了上合组织影响力，使其合作范围延伸到西亚和北非。

“通过对成员国的支持和与联合国等国际组织合作，上合组织一直在积极倡导多边主义，”中亚区域经济合作学院高级研究员萨马德说，“上合组织各成员国之间的合作是平等和建设性的，越来越多国家有意加入这一组织便是证明”。

吉尔吉斯斯坦国家战略研究所研究员舍拉迪尔接受新华社采访时表示，20年来，上合组织坚持多边主义，在决策时充分考虑各成员国的制度、文化、历史等因素，注重维护各国民众的利益。

携手应对阿富汗问题

阿富汗是上合组织观察员国，阿富汗局势受到各方高度关注。塔吉克斯坦是今年上合组织和集体安全条约组织轮值主席国。根据塔吉克斯坦等国建议，这两个组织17日举行了成员国领导人阿富汗问题联合峰会。

俄罗斯总统普京呼吁上合组织国家就阿富汗问题制定统一应对路线。塔吉克斯坦总统拉赫蒙提议加强上合组织反恐力度，加强成员国执法机构之间的互动，围绕阿富汗建立一条可靠的安全带，防范恐怖组织扩张。哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，只有通过集体努力才能确保地区安全，上合组织正在阿富汗问题上发挥积极作用。

在上合组织二十周年杜尚别宣言中，各成员国表示，在恪守公认的国际法原则和准则基础上，通过政治外交手段解决地区冲突是唯一方案。在阿富汗建立由阿富汗社会各民族、宗教和政治力量代表参与的包容性政府十分重要。

哈萨克斯坦“塔拉普”应用研究中心主任拉希姆·奥沙克巴耶夫认为，在美国从阿富汗撤军后，地区安全局势面临重大变化，上合组织作为重要的地区安全机构，对维护地区稳定、打击“三股势力”具有重要作用。各成员国应加强协调，尽快稳定阿富汗局势。

经贸发展充满潜力

在今年的峰会上，推进贸易和投资自由化便利化、打造更加开放融通的上合组织也是一个重要议题。普京指出，深化上合组织成员国经济领域伙伴关系具有现实意义。吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫表示，在上合组织框架内引入有效的金融机制、深化经济合作具有重要意义，交通基础设施合作发展也将使加强贸易关系和解决许多社会经济问题成为可能。

据统计，截至今年7月底，中国企业在上合组织成员国承包工程总额超过2900亿美元，对上合组织成员国各类投资总额超过700亿美元，支持了一大批油气、电力、化工、农业和民生项目的建设，有力促进了相关国家的社会经济发展。

分析人士指出，推动共建“一带一路”倡议同上合组织各国发展战略及欧亚经济联盟等区域合作倡议深入对接，保障人员、货物、资金、数据安全有序流动，打造数字经济、绿色能源、现代农业的合作增长点将成为上合组织推动区域经贸合作的重要方向。

哈萨克斯坦首任总统基金会下属的世界经济政治研究所研究员叶尔兰·马季耶夫认为，上合组织具有巨大经济潜力，将在未来很长一段时间内发挥地区经济发展火车头的作用。（参与记者：蔡国栋、关建武、赵旭）

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