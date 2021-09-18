新华社华盛顿9月17日电 综述：美国报告多起动物感染新冠事件

新华社记者邓仙来 徐剑梅

位于美国首都华盛顿的史密森学会国家动物园17日表示，该园6只狮子和3只老虎的新冠病毒检测结果为“推定阳性”，这些动物正接受治疗。此前，美国多地先后报告多起动物感染新冠事件。

所谓“推定阳性”是指被测样本在某些实验室的检测结果为阳性，但尚未经过权威部门确认的病例。据史密森学会国家动物园17日发布的消息，上周末园中部分狮子和老虎出现食欲减退、咳嗽、打喷嚏和嗜睡症状。园方随后对全部6只狮子和3只老虎的粪便样本进行新冠病毒检测，结果为“推定阳性”，预计最终检测结果将在未来几天得出。

园方表示，已将这些狮子和老虎视作确诊病例进行密切观察；它们正接受药物治疗，仍可在室外活动；由于与动物保持足够距离，入园参观的民众没有被传染的危险。园方在答复新华社记者询问时确认，包括大熊猫在内的园内其他动物未出现感染新冠病毒迹象。

园方还说，已对曾与这些狮虎密切接触的人员进行调查，尚未找到新冠传染源，该传染源可能是无症状新冠病毒携带者。日前美国药企硕腾公司研发的动物新冠疫苗已获美国农业部批准。史密森学会国家动物园说，将在未来几个月为园中易感新冠病毒的动物率先接种疫苗。

动物感染新冠病毒的现象在美国并不罕见。今年1月，加利福尼亚州圣迭戈野生动物园的数只大猩猩的新冠病毒检测结果呈阳性，这是首次发现人类以外灵长类动物感染新冠病毒。佐治亚州亚特兰大动物园本月14日确认，在该园总共20只大猩猩中至少18只确诊感染新冠病毒。园方表示，无迹象显示大猩猩能把新冠病毒传染给人。

英国《自然》杂志网站日前登载的一篇新闻报道说，美国农业部研究人员对美国东北部部分白尾鹿的血清样本进行新冠病毒抗体分析研究时发现，三分之一被抽样的白尾鹿体内有新冠病毒相关抗体，这表明它们曾感染新冠病毒。

此外，美国印第安纳州韦恩堡儿童动物园今年2月初确认，园中两只老虎的新冠病毒检测结果为阳性。2020年3月至4月，纽约市布朗克斯动物园确认其5只老虎和3只狮子感染新冠病毒。

据美国农业部最新数据，截至本月13日，全美动物新冠确诊病例共248例，其中确诊数量排名前三的动物依次为猫、狗和老虎。其他确诊动物还包括貂、水獭和雪豹。

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