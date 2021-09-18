人民网伦敦9月18日电 （余颖、赵欣怡） 赏月赏乐自做月饼、“百年百艺”非遗技艺惊艳亮相、花卉中国大展播、熊猫起居天天看……为期三个月的“美丽世界·天下一家”——2021年“天涯共此时”系列线上活动17日拉开帷幕。

中国驻英国大使郑泽光在线上启动仪式致辞中说，“天涯共此时”线上活动项目讲述中国经验和故事，诠释人与自然和谐共生的理念，助力中英人文交流和民心相通。希望英国各界朋友能更多领略中华文化的独特魅力，近距离欣赏即将在切尔西花展亮相的“广州花园”，体味中华文化天下一家的理念。相信以此次活动为契机，中英人文交流将展现更加广阔的前景，进一步促进民心相通，为中英关系改善和发展贡献力量。

据介绍，此次“天涯共此时”活动将推出30多个线上文艺项目，分“节日与庆典” 、“创意与生活” 、“城镇与乡村” 、“名作与共享”及“文史与新知”5个板块，主要通过驻伦敦旅游办及各合作伙伴的传统媒体和新媒体平台多渠道在线呈现，继续为疫情下的中英文旅交流合作持续增添“正能量”。

启动仪式上，英中了解协会（SACU）副会长Dr Frances Wood吴芳思、伦敦手工艺周（London Craft Week）主席代表Naomi Davenport、英国著名影视导演Phil Agland、英国国家信托基金（National Trust）装饰艺术策展人Emile de Bruijn、中英合拍故事片《暴风雨与仲夏夜》制片人朱力在线与会并致辞。

此次“天涯共此时”系列活动由中国驻英国使领馆、中国文化和旅游部国际局、英国中华传统文化研究院联合支持，中国驻伦敦旅游办携手英国英中了解协会、伦敦手工艺周、伦敦华埠商会、文化和旅游部中外文化交流中心等中英机构联袂推出。

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