当地时间9月17日，美国中央司令部司令麦肯齐承认，美军8月29日在阿富汗喀布尔发动的空袭实际上并未击毙所谓的“恐怖分子”，反而造成当地10名平民死亡，其中包括7名儿童。

自8月29日至今，整整过去了20天美军才终于承认“盲杀”平民。但在袭击发生的第二天，中央广播电视总台报道员就走访了袭击现场，现场查证揭露了美军的暴行。

△8月30日，遭美军空袭现场，附近居民还在整理被美军轰炸后留下的车辆残骸。

“可怕的悲剧性错误”

在9月17日的国防部记者会上，麦肯齐表示，经调查评估，美军当时袭击的汽车及死难者都不太可能与极端组织“伊斯兰国”阿富汗分支有关联，也不会对美军构成直接威胁。此次袭击是一个“悲剧性错误”。

△美国中央司令部司令麦肯齐17日在美国防部记者会上向袭击受害者道歉

麦肯齐说：“作为指挥官，我对这次袭击负全部责任。”美国国防部长奥斯汀当天也发表声明，对此次袭击表示道歉，表示会尽力从“可怕的错误”中吸取教训。

但10条无辜平民的生命，又岂能是道歉了事？看似诚恳的道歉，背后掩盖的却是一个个赤裸裸的谎言。

一个又一个赤裸裸的谎言

谎言一：

美国中央司令部8月29日说，美军无人机当天在喀布尔对一辆汽车实施空袭，解除了“伊斯兰国”阿富汗分支对喀布尔机场的威胁。

谎言二：

袭击发动后不久，美国海军上尉比尔·厄本发表声明称，美军击中一辆载有多名极端组织恐怖分子的车辆，疑似引爆了车上的爆炸物，才导致更大规模的二次爆炸。

谎言三：

29日，美国中央司令部再次发布声明，表示目前没有迹象表明此次军事打击造成了任何平民伤亡。

总台独家报道揭示铁证

中央广播电视总台对美军发动的这次袭击进行了持续的跟踪报道及回访。最终在袭击现场发现了多项铁证，揭穿了美军蹩脚的谎言。

△视频丨8月30日，总台报道员独家回访喀布尔美军空袭现场

证据一：

据总台报道员走访调查发现，截至当地时间30日，美军进行的空袭已造成包括多名儿童在内的10人死亡。遇难者家属介绍，车主生前为外国机构工作，袭击发生前已经获发签证，正在家中等待撤离。

△喀布尔一名无辜平民停放在自家院子中的车辆遭美军无人机轰炸

获得外国签证并常年为外国工作的人员同时还能是恐怖分子？这显然站不住脚。

证据二：

总台报道员在现场发现，遭空袭车辆周围均为老旧民房，且没有受到巨大损害。若发生巨大的二次爆炸，老旧民房根本无法承受爆炸的冲击。

△遭美军空袭车辆所在的院子，能看到周围房屋不存在遭巨大爆炸冲击的痕迹

所以，美军空袭现场没有二次爆炸痕迹，也并非美军宣称的，是空袭引发的汽车炸弹二次爆炸导致大量平民伤亡。

证据三：

遇袭当天，车主刚刚回到家将车辆停放在自家院子中，现场目击者与周围邻居也都向总台报道员证明，遭美军空袭车辆上没有任何爆炸物存在。

△遭美军轰炸的车辆残骸，其中并未有任何爆炸物存在的痕迹

美军是如何判断一辆居民区中的车辆为恐怖分子所有，又是如何根据车上并不存在的爆炸物判断车主有可能发动炸弹袭击？

△视频丨8月30日，死难者亲属接受总台报道员采访

那些在美军的轰炸中失去亲属的人悲愤地问：难道这些老实巴交的街坊邻居包括7名儿童，竟然也成了美国人眼里的恐怖分子？！

人命决不能道歉了事！

从8月29日，美军在阿富汗喀布尔发动空袭，到9月17日，美军终于承认此前空袭与打击极端主义势力无关，反而导致了10名无辜平民的死亡，已经过去了整整20天。而这20天中，美军都在竭力掩盖真相，并意图通过一句“抱歉”推卸责任。

但人命决不能道歉了事！

△总台报道员8月30日回访遭美军空袭现场，在报道中转达当地民众对公平与正义的渴望

世界人民的眼睛是雪亮的！我们相信，如果不是包括总台在内的媒体的大量独家现场报道，有力地戳穿了美国睁着眼睛说的瞎话，美军这一次绝不会公开认错，奥斯汀还轻描淡写地说了一句“追责”。美军在阿富汗这一次无差别“盲杀”只是其过去20年在阿富汗战争中以及在伊拉克等地无数次袭击平民的冰山一角。今天美国这句所谓的“道歉”，让世界更清楚地看到，美国这个口口声声民主人权的国家，为了维护自身利益，一切都皆可抛，包括生命与颜面！

(责编：赵欣悦、白宇)