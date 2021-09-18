新华社东京9月18日电 题：强征“慰安妇”罪行滔天不容“洗白”

新华社记者郭丹

90年前的今天，震惊中外的九一八事变爆发。日本军国主义发动的侵略战争给包括中国在内的亚洲受害国人民带来深重灾难。在日军犯下的滔天罪行中，强征“慰安妇”无疑是其中最丑陋的战争性暴力罪行。

二战时期，日本军队采用强制、诱骗等手段强征“慰安妇”，人数多达70余万。这些女性如同被日军困在“地狱里的囚徒”，遭受了惨绝人寰的虐待。她们要么悲惨死去，要么生不如死，随后几十年岁月中始终生活在噩梦般的记忆里。

强征“慰安妇”是日本军国主义犯下的严重反人道罪行。远东国际军事法庭判决书等各种史料均对此有明确记载。历史事实铁证如山，任何试图加以否认的言行都要受到正义和良知的谴责。然而，日本国内始终有部分势力在历史问题上顽固坚持错误认知，日本政府对真实历史的公开否认和不断“洗白”格外令人警惕。

在今年6月举行的联合国人权理事会第47届会议上，日本代表又公开否认“慰安妇”历史，称日本军队在二战期间强征“慰安妇”说法系编造的故事。9月8日，日本文部科学省批准五家出版社要求修改或删除教科书中“慰安妇”相关表述的申请，同意把“随军慰安妇”改为“慰安妇”，把“强制带走”改为“强制动员”或“征用”……

如此玩弄文字游戏，其用心路人皆知。日方行径是对受害者的极大不尊重，也是在企图否认、歪曲甚至美化侵略历史，淡化和逃避罪责。然而，历史不容篡改，罪行不容“洗白”。众多军医日志、日军官方文件的公开，无不揭露“随军慰安妇”是日本军国主义在二战期间犯下的有组织的、国家操弄的反人类罪行。

多国研究学者调查发现，从朝鲜半岛到中国大陆和台湾地区，再到菲律宾、新加坡、越南、泰国、缅甸、马来西亚……日军所到之处，这种肮脏的犯罪都是有组织地进行。

今年是九一八事变90周年，历史的警钟再次鸣响。从中国的南京利济巷慰安所旧址，到韩国的“战争与女性人权博物馆”、日本的“女性战争与和平资料馆”、台湾地区的“阿嬷家·和平与女性人权馆”，都在持续控诉日本的罪行。

历史是最好的教科书。不切实正视和深刻反省历史，日本将永远无法卸下沉重的包袱，挂在嘴边的道义和责任也无法得到国际社会真正认可。停止否认和美化侵略历史，以诚实负责任的态度妥善处理强征“慰安妇”等历史遗留问题，日本只有正视过去，真诚道歉，才有可能避免历史悲剧重演。

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