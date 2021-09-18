人民网北京9月18日电 （记者李琰）作为即将开幕的“北京国际设计周”活动内容，以探索瑞士创新解决方案为主题的“智慧引领可持续——瑞士建筑与科技展”开幕式18日在京举行，瑞士驻华公使沈鹤鸣（Thomas Stahli）和中国文化和旅游部国际交流与合作局副局长郑浩出席活动。

“智慧引领可持续——瑞士建筑与科技展”由瑞士驻华大使馆主办，分为两部分，包括“不为环境，何以建筑”展，即一系列瑞士阿尔卑斯山区可持续建筑奖获奖作品展，目前在中国巡展接近尾声；“科技能否拯救世界”展，即瑞士应对环境挑战的技术创新案例。

“不为环境，何以建筑”展由瑞士阿尔卑斯博物馆策划，在瑞士驻华使领馆的协助下今年登陆中国。今年4月，该展首站亮相于云南丽江、香格里拉和贵州贵阳，之后在成都、杭州、嘉兴、上海、香港和广州等地成功展出。

“不为环境，何以建筑”展旨在通过分析阿尔卑斯周边环保建筑案例，展现可持续建筑应用的五个维度：使用寿命、节能减排、空间体量、建筑材料和景观融合。

本次“科技能否拯救世界”展则呈现了瑞士在清洁水、生物多样性、可持续农业、零排放出行、废弃物有效管理以及减灾害风险等广泛领域的前沿科技与解决方案。

“建筑与科技是了解瑞士的两个很好的窗口，瑞士式创新与可持续在这两个领域都得到很好诠释”，沈鹤鸣说，“瑞士国土面积有限，自然资源匮乏，这是我们为环境挑战寻求创造性解决方案的推动因素之一；对后代的责任感可能是让科研人员、政策制定者和私营部门投资环境创新的另一个原因。”

沈鹤鸣表示，本次展览浓缩了瑞士为实现更加环保和可持续发展所做的部分努力，其中与包括中国在内世界各地的伙伴合作，将是进一步创新、推广这些解决方案的关键。

据悉，“智慧引领可持续——瑞士建筑与科技展”于9月19日至10月7日在北京“27院儿”对公众开放。

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