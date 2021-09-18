新华社北京9月18日电 综合新华社驻外记者报道：中国神舟十二号载人飞船返回舱17日在东风着陆场成功着陆，执行飞行任务的3名航天员安全顺利出舱，身体状态良好，空间站阶段首次载人飞行任务取得圆满成功。国外专家和媒体纷纷认为，这显示了中国在太空领域的雄心壮志和实现目标的能力，中方能为国际太空研究作出重要贡献。

俄罗斯科学院空间研究所主任研究员埃斯蒙特17日对新华社记者说，神舟十二号乘组在90天驻留期间完成了两次出舱活动，与机械臂协同工作，开展多项科学实验，非常成功地完成了各项任务。“俄罗斯与中国在太空探索方面的合作开展得很成功，有许多联合探索计划正在两国科研机构框架内实施。我相信国际太空合作将继续扩展，相信中国专家能为国际太空研究作出巨大贡献，这有益于太空事业的所有参与方。”

法国权威中国航天问题专家、《神舟，中国人在太空》等多本相关书籍作者菲利普·库埃接受新华社记者采访时说：“神舟十二号任务是一个巨大成功，有助于中国继续在航天领域取得进展。中国航天员两次出舱活动及舱外作业给我留下深刻印象。与神舟七号执行的首次出舱相比，本次任务取得了巨大进步。简而言之，神舟十二号任务完成得无懈可击。”

巴西圣保罗大学能源与环境研究所所长伊尔多·萨乌埃尔对记者说，神舟十二号任务实现了对太空的进一步探索掌握。空间科学需在多领域将科学知识转化为技术设备并集成大量设备与系统，这无疑是国家能力的具体体现。这位专家认为，中国能以新方式探索太空，中国的空间站和月球、火星等探索计划承担了这种先锋角色。

澳大利亚国立大学天体物理学博士布拉德·塔克表示，神舟十二号载人飞行任务取得圆满成功，显示了中国在太空领域的雄心壮志和实现目标的能力。此次任务是保障中国空间站投入使用的重要一步，中国航天员为此开展了大量工作。预计中国空间站将承担来自世界各地的科学实验，这些太空科研活动非常重要。

文莱资深媒体人贝仁龙表示，建设和运营空间站是衡量一个国家经济、科技和综合国力的重要标志。神舟十二号航天员圆满完成中国空间站关键技术验证和各项载人飞行任务，表明中国的航天技术达到国际先进水平。与个别西方大国在航天领域封闭、排外的做法不同，中国不仅一直致力于外层空间的和平探索与利用，还以开放态度与其他国家和国际组织保持密切合作。

中国“太空出差三人组”顺利返回地球的消息使海外媒体持续“刷屏”。

多家英国媒体报道了神舟十二号航天员重返地球并平安着陆，称此次太空任务刷新了中国航天员单次飞行任务的太空驻留时间纪录，3名中国航天员与地面飞控人员协同密切。英国广播公司在报道中分析说，此次成功是中国在太空领域日益增长的信心和能力的又一次证明。

据德新社17日报道，在中国完成其迄今时间最长的载人航天任务之后，下一批中国航天员预计不久将出发前往空间站。如果国际空间站按计划在未来几年退役，中国将是唯一运营空间站这样的“太空前哨”的国家。

德新社和德国之声均在其报道中分析认为，神舟十二号航天员在长达3个月的飞行任务后顺利返回地球，中国载人航天迈出的这重要一步表明中国正稳步推进其太空计划。

神舟十二号航天员此次太空之旅拍摄的照片引发全球网友点击浏览。美国“趣味科学”网站评论说，神舟十二号航天员从太空轨道上拍摄了一大批令人惊叹的图像。美国太空网站Space.com对这些照片评论说，从太空看，我们的星球永远不老。（执笔记者：张忠霞；参与记者：李奥、陈晨、卞卓丹、白旭、岳东兴、薛飞、郭爽、张毅荣）

(责编：刘叶婷、崔越)