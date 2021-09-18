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南非学生用精彩节目庆祝南非中文日

2021年09月18日15:04 | 来源：新华网
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新华社约翰内斯堡9月17日电（记者荆晶）南非中文日庆典暨南非汉语教学成果展演17日以线上方式举行，南非的孔子学院和孔子课堂以及华文教育机构纷纷各展所长，用中文节目汇报学习成果。

西开普大学中医孔子学院的提娅·尤利乌斯拿起炒勺，熟练地做起了麻婆豆腐；罗德斯大学孔子学院的莱恩·恩戈本扮起了哪吒，为动画片《哪吒之魔童降世》里的主人公来了一段绘声绘色的中文配音；约翰内斯堡大学孔子学院的韦家跳起舞蹈《媚》，摇曳的身姿配上靓丽的民族服装，活脱脱一个“非洲版”新疆少女……

南非基础教育部长安吉·莫采卡在庆祝活动中说，设立中文日的初衷是希望更多的南非人学习中文，成为南中友谊的使者。

中国驻南非大使陈晓东说，当前，南非学习中文的人数不断增加，中文教育培养层次不断提高，孔子学院成功获准开办硕士项目。通过中文学习，越来越多的南非人增进了对中国的了解，开启了探索中国和中华文明的大门。

南非是非洲大陆设立孔子学院和孔子课堂数量最多的国家，已设有6所孔子学院和3个孔子课堂。2015年，南非将中文纳入国民教育体系。中国与南非政府2019年8月宣布，将每年的9月17日定为南非中文日。本次庆祝活动由中国文化和国际教育交流中心孔子课堂承办。

(责编：刘叶婷、崔越)

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