新华社哈瓦那9月17日电 通讯：古巴为少儿和青年接种本国新冠疫苗

新华社记者林朝晖

16日一早，居住在古巴首都哈瓦那市中心的6岁小姑娘西娜起床后迅速吃完早餐，收拾妥当，准备出门。小西娜今天很兴奋，因为她要去接种古巴自主研制的“主权02”新冠疫苗。

今年8月20日，古巴国家药品、设备和医疗器械控制中心宣布批准“主权02”和“主权plus”疫苗供19岁以上人群紧急使用。这两款疫苗由古巴芬利疫苗研究所研发，为蛋白质亚基疫苗，共需接种3剂，第一和第二剂为“主权02”，第三剂为加强剂“主权Plus”，相邻两剂的间隔为28天。该接种方案的Ⅲ期临床试验结果显示，其预防新冠有症状感染的有效率达91.2%。本月3日，古巴政府决定将2岁至18岁的少年儿童和青年人纳入这两款疫苗使用范围，计划到今年11月15日前完成对该人群的接种。

为安全迅速地开展面向少儿和青年的疫苗接种，古巴政府近日把全国各地的众多学校布置成接种中心。西娜前往的接种中心——费利佩波伊小学就在家附近。按照政府安排，接种从每天早上9时开始。西娜和妈妈接近9时赶到校园，此时已有二三十个小朋友在家长陪伴下在学校院内排好了队伍。9时整，孩子和家长们依次走向已布置成疫苗接种室的教室。

西娜是位勇敢的小姑娘。在接种完到留观教室等候时，她对新华社记者说，“打针一点儿都不疼”，因为很多人感染了病毒，所以接种疫苗很重要。

按规定孩子们接种疫苗后需在留观教室停留1小时，他们在这里保持着社交距离，在充当志愿者的老师组织下唱歌、做游戏。同西娜一起留观的保拉今年7岁，她对记者说，接种疫苗“能让我们很快回到学校，坐进教室上课”。

古巴公共卫生部的统计数据显示，自去年古巴出现新冠疫情以来，该国已有超过11.7万名少儿和青年人感染新冠病毒。古巴自今年1月起经历第三波新冠疫情，过去几周平均日增确诊病例约8000例。

9月3日是古巴新学年开学第一天，由于疫情严峻，学校只能采取线上教学。古巴政府希望通过给孩子们接种疫苗，让学生尽快返回校园。

在费利佩波伊小学给孩子们接种新冠疫苗的医生克拉拉说，为孩子接种疫苗得到了古巴公共卫生部的许可，并严格遵守国际标准。到目前为止，没有任何接种新冠疫苗的古巴少儿和青年人出现由接种引起的严重副作用。

“虽然少儿和青年感染者出现的新冠症状通常比较轻微，但给他们接种疫苗有助于保护他们的成年亲属和两岁以下婴幼儿，”克拉拉说。

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