中国（深圳）综合开发研究院碳中和与绿色经济发展国际论坛在京举办。主办方供图

人民网北京9月18日电 （崔译戈）9月17日，中国（深圳）综合开发研究院在北京举办碳中和与绿色经济发展国际论坛，与会国内外专家围绕碳中和与绿色经济发展、能源转型与碳减排两个议题建言献策。

中国（深圳）综合开发研究院院长樊纲指出，实现碳中和、碳达峰目标刻不容缓，一方面需要加强宣传教育，提高全社会节能减排的意识；另一方面需要研究机制和政策，处理好控制能源消耗与控制碳排放量之间的关系，促进技术进步。

中国能源研究会可再生能源专委会主任李俊峰从能源转型角度分析了如何推动实现“双碳”目标。李俊峰认为，回顾全球能源转型的历史，实现“双碳”目标要求我国提高能源效率，发展可再生能源，能源领域实现从资源依赖到技术引领的转型，技术创新是能源转型最大的推动力。

联合国亚太可持续商业联盟副主席大卫·莫里斯表示，气候变化问题是全球面临的巨大挑战，观念和思维方法的改变是全球共同建设绿色经济的关键。共同建设绿色经济，需要让绿色转型成为全球治理的中心思想，在地区发展中建立绿色发展的政策框架，并推动商业环境向绿色转型。

哈工大（深圳）经管学院教授、深圳市原副市长、综合开发研究院副理事长唐杰以深圳为例，介绍了深圳通过调整产业结构、能源结构、技术结构推动实现碳达峰的经验。唐杰提出，如何统筹不同地区间碳排放责任、协调实现“双碳”目标和促进经济发展的关系是未来研究的重点。

瑞典斯德哥尔摩环境研究所研修员、世界资源研究所北京办事处原主任李来来指出，适应气候变化对包括基础设施、经济产业、社区社会在内的全社会都提出了挑战。

北京大学能源研究院副院长杨雷提出，碳中和和能源转型是一项系统工程，完善的市场体系是推动能源转型和实现碳中和的重要条件和基础。他认为，以碳中和为目标的能源转型在技术和经济上都是可行的，广泛的社会动员并形成共识至关重要。

荷兰国际关系研究所欧盟及国际事务主任范·舍伊克、德国波恩大学发展研究中心主任冯·布朗、英国儿童投资基金会中国办公室项目主任刘强、英国石油公司中国首席经济学家陈巧玲等专家也参加了会议讨论。

会议重点研讨中国推动“双碳”目标贯彻落实的有效路径，与会专家认为，加快能源转型进程、促进政策规划和行动方案方面的国际合作十分重要。

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