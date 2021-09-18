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日本民众举行九一八事变集会 呼吁政府吸取历史教训

2021年09月18日13:33 | 来源：新华网
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新华社东京9月18日电（记者姜俏梅 杨汀）今年是九一八事变爆发90周年。日本民众约200人17日在众议院议员会馆举行九一八事变90周年集会，呼吁日本政府吸取历史教训，改善日中关系。

1931年9月18日，日军炸毁沈阳柳条湖附近的南满铁路路轨，反诬是中国军队所为，随后炮轰东北军北大营，悍然发动了震惊中外的九一八事变，开始了蓄谋已久的侵华战争。

集会组织者、日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景表示，九一八事变是日本侵略战争中最典型、最赤裸裸的事件之一。他说，作为日本最高领导人必须拥有正确的历史观，反省过去，展望和平的未来。

东日本国际大学名誉教授森田实则回顾了自己作为平民的战争体验，指出亚洲和平和繁荣的关键在于日中的合作和友好。

现年96岁的“日中友好8·15之会”代表干事冲松信夫说，他刚上小学时发生了九一八事变。受时代裹挟他报考了陆军士官学校，毕业后进入陆军，在1945年日本战败投降前一个月被编入空军特攻队，在预定出击的那一天日本宣布投降。那一刻，他觉得自己得救了。后来他成为一名中学历史教师，并参与建立“日中友好8·15之会”，在各种场合向学生和民众讲述战争历史和体验，希望日本世世代代反省战争，保护和平宪法，与日本曾经侵略过的亚洲各近邻国家，尤其是造成巨大伤害的中国友好相处。

前广岛和平研究所所长浅井基文在演讲中说，日本不应一味迎合美国政府的对华政策，理解中方立场才有益于日中友好。他呼吁日本政界立足于《日中联合声明》，为日中友好多做贡献。

(责编：刘叶婷、崔越)

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