人民网联合国9月17日电 （记者李晓宏）9月17日，安理会一致通过联合国阿富汗援助团授权技术性延期决议，中国常驻联合国副代表戴兵在投票后作解释性发言，他表示，单边制裁和海外资产被冻结使阿富汗面临巨大经济困难，敦促有关国家尽快解除对阿资产的冻结。

戴兵说，当前阿富汗局势处在由乱及治的关键阶段。阿富汗战争虽已结束，但阿富汗问题仍未解决。强权政治、军事干涉和所谓“民主改造”是造成阿富汗目前局势的根源。美国及其盟友仓促撤离又给阿富汗带来了新的问题，未来发展存在不确定性。中方敦促有关国家深刻吸取教训，切实承担责任，对阿富汗重建负起主要责任，提供经济、民生和人道主义援助，不能甩锅推责，一走了之。

戴兵表示，当前阿富汗已经建立起临时政府，但内外政策尚未定型。国际社会应在切实尊重阿富汗主权、独立和领土完整前提下，贯彻“阿人主导，阿人所有”原则，支持阿富汗人民自主选择发展道路，推动阿富汗最终组建广泛包容的政治架构，实施温和稳健的内外政策，奉行睦邻友好的周边政策，尊重少数族群、妇女、儿童基本权利。

戴兵强调，国际恐怖主义势力有在阿富汗聚集上升的现实风险。国际社会要继续加强反恐合作，打击包括“伊斯兰国”、“基地”组织、“东伊运”在内一切恐怖势力。塔利班多次承诺不允许任何势力利用阿富汗领土损害他国安全利益。我们期待阿富汗新政权履行承诺，同恐怖势力划清界限，采用标本兼治方法予以彻底根除，防止踞守阿富汗的恐怖势力为祸四方。

戴兵指出，当前，阿富汗近一半人口生活在贫困线下，1400万人面临粮食危机，新冠肺炎疫情形势也十分严峻。中方将向阿富汗人民提供紧急人道主义物资援助和捐赠疫苗。中方呼吁国际社会共施援手，帮助阿富汗人民渡过难关，支持联合国为协调和动员国际人道援助发挥更大作用。单边制裁和海外资产被冻结使阿富汗面临巨大经济困难，中方敦促有关国家尽快解除对阿资产的冻结。

(责编：刘洁妍、常红)