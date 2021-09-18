新华社杜尚别9月17日电 9月17日，王毅国务委员兼外长在结束对越南、柬埔寨、新加坡、韩国访问后，接受了国内媒体采访。全文如下：

一、记者：越南、柬埔寨、新加坡、韩国都是中国的重要邻国，此访从哪些方面促进了中国同四国关系？

王毅：中国同越南、柬埔寨、新加坡、韩国互为友好邻邦和重要伙伴，务实合作深入，共同利益广泛，在诸多地区和国际问题上有着相同或相近立场。当前，百年变局深刻演进，世纪大疫起伏延宕，中国同四国关系步入承前启后关键时期。此次亚洲四国之行，旨在遵循四国高层战略引领，推动互利合作提质升级，携手应对各种风险挑战。通过与四国政要广泛深入沟通，访问取得预期成果。

一是增进了政治互信。中国同四国一致同意弘扬睦邻友好精神，尊重对方选择的发展道路，在涉及彼此核心利益问题上相互理解支持。中方重申将坚定奉行对四国友好政策。四国重申将对华关系置于外交头等或优先位置。各方祝贺中国共产党百年华诞，相信中方将在中国特色社会主义道路上砥砺前行并取得更大成就。越方强调谁也无法动摇和改变越中之间的团结合作，将坚定推进社会主义事业，实现各自发展目标。柬方表示将巩固加强柬中铁杆友谊，坚定同中方站在一起，加快打造柬中命运共同体。新方重申珍视两国互利合作成果，愿与时俱进，合作开创两国关系新时代。韩方强调愿深入推进战略合作伙伴关系，发挥好中韩关系未来发展委员会作用，以明年建交30周年为契机，规划和推动两国关系更好地面向未来。

二是深化了互利合作。中国同四国一致认为，当务之急是团结抗疫，尽快控制并彻底战胜疫情，稳步推进经济复苏。四国既是中国国内大循环的外延，也是国际循环的前沿。各方同意构建互利共赢格局，高质量共建“一带一路”。中越将依托陆海相连优势，巩固经贸投资双核驱动，力争2021年双边贸易取得更大突破。中柬将推动两国自贸协定早日生效，稳步实施西哈努克港经济特区、金边至西港高速公路等大项目建设。中新将充分发挥“陆海新通道”作用，深化数字经济和绿色发展等新型合作。中韩将加快完成双边自贸协定第二阶段谈判，深化在人工智能、半导体、大数据、新材料等尖端领域合作，推动两国务实合作高质量融合发展。

三是加强了多边协调。中国同四国同意坚持多边主义理念，捍卫以联合国为核心的国际体系，抵制鼓吹分裂、挑动对抗的错误行径。中越重申在人权等领域加强沟通协调，维护共同战略利益。中柬强调将紧密团结协作，反对单边霸凌和强权政治。中新同意聚焦多边合作，实现共同发展。中韩愿深化多边框架下协调配合，积极推进区域合作，携手应对全球挑战。

总的看，四国之行实现了赓续友谊、加强团结、增进互信、深化合作的目标，中国和四国都认为当前双方关系保持着积极发展态势，强调将巩固和加强双多边合作，为地区乃至全球抗击疫情和经济复苏作出贡献。

二、记者：当前新冠肺炎疫情在周边明显反弹，抗击疫情成为周边国家当务之急。能否介绍一下近期同四国开展抗疫合作情况？

王毅：中国与越南、柬埔寨、新加坡和韩国或山水相连、或隔海相望，彼此唇齿相依、感情相牵，同属卫生健康命运共同体。疫情发生以来，习近平主席同四国领导人保持战略沟通，就共同抗疫指明方向。四国互施援手，共克时艰，开展了卓有成效的抗疫合作，展现了守望相助的邻里亲情。面对病毒变异多发和周边各国疫情反弹，中方投桃报李，紧急驰援，向柬、越提供大量新冠疫苗和抗疫物资，同新、韩加大诊疗信息共享和医疗技术合作，为支持各国防控疫情作出积极贡献。越方称中方疫苗援助是“雪中送炭”，柬方表示中国疫苗及时挽救生命，新方赞赏中方同各国分享抗疫经验，韩方强调中韩树立了国际抗疫合作典范。各方就下一步抗疫合作达成诸多共识。

中方承诺继续为各国抗疫提供力所能及帮助，继续把东盟国家作为疫苗供应优先方向。将依托“中国东盟疫苗之友”等机制，同东盟国家和韩国加强疫苗和药物研发、病毒研究等领域合作。三国重申支持中方开展“春苗行动”，为当地中国公民防疫提供保障。各方同意加强疫情联防联控，利用好“快捷通道”和“绿色通道”，保持供应链产业链稳定畅通，统筹推进疫情防控和疫后复苏。强调抗击疫情要尊重科学、团结协作，要本着开放、透明原则，开展真正的全球科学溯源，反对将溯源政治化、工具化。各国赞赏习近平主席提出构建人类卫生健康共同体的重要倡议，愿积极参与中方发起的“一带一路”疫苗合作伙伴关系网络及其他卫生健康合作行动，维护本地区人民生命安全和健康福祉。

三、记者：越、柬、新三国都是东盟成员国，今年又是中国和东盟建立对话关系30周年。此访对于推动中国和东盟合作有何意义？怎么看下步中国东盟关系发展？

王毅：今年是中国东盟建立对话关系30周年，30年来，双方合作开创了一系列“第一”纪录，树立了区域合作的成功典范，成为地区和平发展的重要支柱，也为11国20亿人民带来实实在在福祉。

此次出访越、柬、新三国，并在访前专门同老挝外长视频会谈，一个重要议题就是促推中国－东盟关系开创新局面。我们一致认为，要以建立对话关系30周年为契机，全面提升中国东盟关系发展水平，构建更为紧密的中国－东盟命运共同体。要重点围绕抗击疫情和疫后复苏，拓展合作新领域，打造合作新亮点。要加强团结互助意识，推动东亚地区成为共同发展的示范区，而不是地缘博弈的竞技场。双方确认要做好以下几方面工作。

一是共同办好中国东盟建立对话关系30周年纪念活动。东盟国家普遍希望同中国发展更为强劲有力的合作关系。值此双方关系进入而立之年，双方都认为要通过隆重举办纪念活动，梳理总结过去30年成果经验，展望规划未来合作的目标方向。

二是共同推动区域经济一体化发展。中国东盟将推动《区域全面经济伙伴关系协定》明年初生效实施，加快推进互联互通、数字经济、绿色低碳合作，大力促进可持续繁荣发展。用好澜沧江－湄公河合作机制，加快“陆海贸易新通道”建设，深化地区产业链供应链融合发展，支持区域一体化进程不断前行。

三是共同维护南海和平稳定。当事国将努力恪守高层共识，通过对话协商解决分歧，不采取使局势复杂化、争议扩大化的单方面行动，共同警惕和抵制域外势力插手挑拨。中方将同东盟国家保持密切协作，全面落实《南海各方行为宣言》，推进海上合作和共同开发，加快“南海行为准则”磋商，力争早日达成符合国际法、有效且有实质意义的地区规则。

四是共同维护国际公平正义。面对百年变局和世纪疫情，国际社会比以往任何时候都需要团结合作，鼓吹分裂是开历史倒车，挑动对抗违背时代潮流。各方将弘扬同舟共济的主旋律，摒弃零和博弈的旧思维，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，努力践行合作共赢的多边主义，携手打造共同发展的新时代。

四、记者：当前朝鲜半岛形势处于复杂变化中。您此访同韩方就半岛最新形势交换了意见。请介绍一下这方面的情况。

王毅：当前，半岛形势又站在一个十字路口，引起地区国家和国际社会广泛关注。中韩双方深入沟通，增进了相互了解，达成了新的共识。

一是要坚持维护半岛和平稳定。半岛和平来之不易，值得倍加珍惜。不管形势如何跌宕起伏，都不应放弃对半岛和平稳定的期盼，都不应停止对半岛和平稳定的争取。要以坚韧不拔的意志，克服和排除各种干扰，毫不动摇地推进半岛和平进程。二是要坚持对话解决问题。实现半岛无核化和半岛长治久安必须照顾各方合理关切，通过持之以恒对话，增进共识，降低紧张，在此基础上采取切实行动，争取形成良性循环。三是要坚持改善南北关系。半岛双方是半岛真正的主人，半岛的前途命运应当掌握在半岛人民手中。南北双方应加强沟通交流、化解矛盾分歧、推进互利合作，朝着共同发展繁荣的方向迈进。

中方表示将继续坚定支持韩方改善发展南北关系的努力。韩方积极评价中方在半岛问题上的重要贡献，希望中方继续发挥建设性作用。

五、记者：一些国际媒体评论称，此次访问周边四国表明，中美正在本地区进行激烈大国博弈。对此您有何看法？

王毅：这是疫情以来中国外长第四次访问东南亚国家、第二次访问韩国，我还多次接待了周边国家外长访华。我们之间就像亲戚一样常来常往，邻里一样有商有量。目的只有一个，就是团结协作建设好本地区各国共有的家园。中国推进“一带一路”合作，构建双循环新发展格局，就是要以自身发展带给各国尤其是周边邻国更多发展机遇，彼此相互成就，实现共同发展。中国同周边国家日益成为重要的战略伙伴和紧密的命运共同体。

把中国同周边国家发展关系解读为与其他大国竞争博弈，这是早已过时的冷战思维。中国始终秉持亲诚惠容理念，与周边各国平等相待，从来不称霸、不扩张、不谋求势力范围。我们无意与任何大国在亚洲竞争对抗，地区国家也明确表示不愿选边站队。中国古人云，“万物并育而不相害，道并行而不相悖”。事实反复证明，对抗没有赢家，合作才是正道。要打破所谓“大国博弈”的怪圈，本着相互尊重、平等互利原则开展双多边协调合作。

当前本地区最紧迫的任务是抗疫和复苏。美国作为世界上最大的发达国家、中国作为世界上最大的发展中国家，都是地区国家重要合作伙伴，都具有重要影响力。应该展现大格局、体现大担当，推动中美关系回到稳定发展的正确轨道，以建设性方式在本地区开展协调合作，和地区国家一道实现互利共赢。这符合两国共同利益，也符合地区国家共同期盼。中方对此始终持开放态度，抱持诚意和善意，美方应放弃零和思维，同中方相向而行。

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