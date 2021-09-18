新华社巴黎9月17日电（记者徐永春 唐霁）法国外交部17日发表声明说，应法国总统马克龙要求，法国外长勒德里昂决定立即召回驻美国和驻澳大利亚大使进行磋商。

声明说，鉴于澳大利亚和美国15日宣布的事项“异常严重”，法国做出上述决定。

声明说，澳大利亚放弃与法国2016年以来开展的潜艇项目，宣布与美国建立新伙伴关系，这种行为在盟友和伙伴间是“不可接受的”，其后果直接影响到法国对“我们之间的盟友和伙伴关系”的看法。

美国国务院发言人普赖斯17日对媒体说，美国注意到法国将召回驻美大使。美方高度重视与法国的关系，希望未来几天，包括在下周举行的联合国大会期间与法国就此问题继续展开高层讨论。

美国、英国和澳大利亚15日宣布建立新的三边安全伙伴关系，美英将支持澳海军建立核潜艇部队，澳将与美英合作在澳建造核潜艇。澳大利亚政府随即宣布，决定中止此前与法国海军集团签订的采购12艘潜艇的供应合同。勒德里昂对此表示，澳大利亚的做法是给了法国“背后一击”，美国总统拜登像其前任特朗普一样做了一个“单边、粗暴、不可预测的”决定。（参与记者：刘品然）

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