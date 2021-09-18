人民网里约热内卢9月17日电 （记者吴杰）9月17日，中国驻巴西大使馆发出安全提示：当前巴西安全形势复杂，极端暴力事件有所增多。提醒中国在巴机构、企业和公民提高自我保护意识，减少聚集，谨慎规划外出行程，加强安全防范措施，确保生命和财产安全。

同一天（9月17日），中国驻里约热内卢总领馆就馆舍遭袭发布声明。声明说，9月16日晚，一名不明身份男子向中国驻里约热内卢总领馆办公楼投掷爆炸物，造成有关建筑受损。上述暴力事件性质恶劣，我馆对此表示严厉谴责，正就此同巴方有关部门保持密切沟通，要求巴方立即开展全面调查，捉拿严惩违法分子，并采取切实措施杜绝类似事件再次发生。

声明说，中巴关系的平稳顺利发展符合两国的根本利益，极少数人企图破坏中巴友好的图谋不会得逞。我们希望并相信巴西政府将根据《维也纳领事关系公约》等国际公约，采取切实措施加强对我馆馆舍和人员的保护，确保我机构和人员安全与尊严不受侵犯。

中国驻圣保罗总领馆、中国驻累西腓总领馆也于9月17日发布了相关安全提醒。

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