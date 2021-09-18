中国驻里约总领馆声明截图

人民网北京9月18日电 （张荣、鲁扬）9月17日，中国驻巴西使馆瞿瑜辉公参就当地时间9月16日晚中国驻里约总领馆遭不法分子投掷爆炸物事向巴外交部主管官员提出交涉。

瞿瑜辉对有关暴力事件予以严厉谴责，要求巴方立即开展全面调查，严惩违法分子，并采取切实有效措施加强对中国外交和领事机构及人员的保护，确保中国在巴机构、企业和公民安全与尊严不受侵犯，杜绝类似事件再次发生。

巴外交部官员表示高度重视中国领事机构遭袭事件，巴外交部将会同有关部门加强对中国外交和领事机构的安全保护，切实维护中国在巴机构和人员的生命和财产安全。巴方将依法追查惩处袭击者，妥善处理相关事宜，并及时向中方通报有关进展情况。

中国驻巴西里约热内卢总领馆当天也就总领馆遭袭一事进行回应，称上述暴力事件性质恶劣，中方对此表示严厉谴责。中国驻巴西使领馆正就此同巴方有关部门保持密切沟通，要求巴方立即开展全面调查，捉拿严惩非法分子，并采取切实措施杜绝类似事件再次发生。

领馆在声明中表示，中国和巴西是全面战略伙伴，双方各领域合作持续深入发展，为两国人民带来了实实在在的好处，中巴友好也日益深入人心，得到两国社会各界的广泛支持。中方希望并相信巴西政府将根据《维也纳外交关系公约》等国际公约，采取切实措施加强对中国外交机构和人员的保护，确保在巴中方机构和人员安全与尊严不受侵犯。

针对此次袭击事件，巴西各界纷纷表示谴责。巴西律师协会联邦理事会在书面声明中表示，这是对中国的一种挑衅行为，是令人无法接受的，会对巴西同中国之间的外交关系造成损害。事实证明，巴中两国的合作是富有成效的，超越文化和经济差异的这种相互尊重的友谊纽带对两国的发展至关重要。

巴西律师协会向中华人民共和国驻巴西大使馆，驻里约热内卢、圣保罗和累西腓总领馆所有派驻外交官及其家属表示问候，并向在巴的华侨华人致意。

巴西研究机构“雷达中国”发表声明，谴责针对中国驻里约总领馆的袭击。“雷达中国”向在巴西，特别是里约的的华侨华人表示慰问。“雷达中国”相信案件一定能水落石出，肇事者一定能被绳之以法。

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