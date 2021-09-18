人民网天津9月17日电 （张荣、刘宁）9月17日，中巴建交70周年庆祝活动开幕式在天津滨海新区保税区东湖广场举行，巴基斯坦驻华大使莫因·哈克及夫人，巴基斯坦驻华使馆工作人员及家属、驻华企业代表、留学生等百余人出席参加了此次活动。

中巴建交70周年庆祝活动开幕式。人民网 张荣摄

“我已经在中国生活两年了，我很喜欢这里。我在这边结交了很多中国朋友，他们经常帮助我。我在学校学习中文，之后我就要上台演唱《茉莉花》。”一位来自巴基斯坦的小女孩艾莎告诉大家。

一首《茉莉花》联结起中国与巴基斯坦的友谊，那花香穿昆仑山脉的崇山峻岭，在两国绽放飘香。回望过去，中巴兄弟般的友谊已整整走过了70载年华，两国始终守望相助、肝胆相照，已发展成为全天候战略合作伙伴。且双边关系不断发展深化，中巴两国在各个领域的合作交往更是硕果累累，是“一带一路”建设的好伙伴。

中巴儿童合唱中文歌曲《茉莉花》。人民网 张荣摄

“此次活动是中巴两国人民友好关系的体现。”哈克大使表示，“这是我第三次来到天津，我对天津这座城市的发展叹为观止。巴基斯坦与天津在经贸、文化、教育等多领域都有着广阔的合作空间。未来，巴基斯坦省市将与天津结成友好城市，友城之间也将在多个领域进行更广泛的合作。”

天津市外办主任栾建章表示，多年来，天津与巴基斯坦始终保持着交流与合作，为中巴友好关系发展和“一带一路”建设不断注入新动力。未来，天津将持续深化双方的友好交流和务实合作，推动实现更多成果。

活动现场，两国小朋友带来了精彩纷呈的系列歌曲表演，天津地方演员带来京剧表演《梨花颂》。期间，哈克大使还为中巴友谊长跑活动发枪并颁奖。经过中巴双方参赛队员激烈角逐，最终巴基斯坦队员荣获冠军，另外两名中国队员位列二三位。活动现场还安排了放风筝、舞龙舞狮等文化活动，以及品尝天津和巴基斯坦地方特色美食等环节。

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