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阿联酋性别平等在阿拉伯国家位居第一

2021年09月18日09:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 据阿联酋《联合报》报道，每年的9月18日是联合国大会确定的“国际同工同酬日”。多年来，阿联酋政府一直努力消除性别障碍并取得了质的飞跃，在这方面阿联酋位居阿拉伯国家第一。

报道说，阿联酋女性活跃在国家的各个领域，目前女性在教育部门占从业人员的64%，在卫生部门也占从业者的64%，在金融、银行和保险机构占从业人员的31%；女性创办的公司多达80025个，女性占管理职位的21.5%，占专业技术人员总数的32.5%。报道指出，在缩小劳动力市场男女工资差距方面阿联酋也很突出，在世界银行发布的《2021年妇女、商业和法律》报告中，阿联酋在中东和北非地区排名第一。

报道指出，阿联酋《劳动法》规定，受雇女性在从事相同工作的情况下获得与男性相同工资，法律强调女性权利要得到保护并享有与男性平等的就业机会。另外，除同工同酬外，阿联酋法律还规定，取消对夜间工作和从事艰苦工作（采矿、建筑、制造、农业和运输）的女性施加的限制，赋予女性在这些行业工作的权利，法律不允许用人单位因怀孕而终止她们的工作。（安国章）

(责编：刘洁妍、常红)

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