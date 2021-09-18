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哥斯达黎加主流电视台播放“中国芭蕾盛宴”

2021年09月18日09:14 | 来源：人民网-国际频道
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中国舞蹈家表演的《卡门》舞台照。主办方供图
中国舞蹈家表演的《卡门》舞台照。主办方供图

人民网里约热内卢9月17日电 （记者吴杰）在庆祝哥斯达黎加独立200周年之际，中国驻哥斯达黎加大使馆与中国中央芭蕾舞团合作，为哥民众献上一台名为“中国芭蕾盛宴”的线上大型芭蕾演出，于9月17日在哥斯达黎加国家电视台13频道播出。

“中国芭蕾盛宴”是中国中央芭蕾舞团全力打造的一台芭蕾精品荟萃。哥斯达黎加观众从中既能欣赏到由中国舞蹈家表演的《卡门》《吉赛尔》等西方古典芭蕾代表作，还能领略《瓷器舞》《牡丹亭》《敦煌飞天》等中国原创芭蕾经典舞剧选段。

该演出自9月11日起，已先后在哥斯达黎加大学电视台15频道、号外新闻集团42频道、Reptel私立电视集团11频道等该国主流电视台黄金时间播出，并将在哥斯达黎加国家电视台13频道25日黄金时段播出。这是中哥自2007年建交以来，同一台中国文化演出首次在当地主流电视媒体多时段、多频道同步播放，覆盖哥斯达黎加全国数百万电视观众，获得十分广泛的关注。哥斯达黎加电视台还专门致函使馆，对中国高质量的芭蕾演出给予极高赞誉，表达诚挚谢意。

(责编：刘洁妍、常红)

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