新冠病例激增导致美国一些地区医疗系统不堪重负，爱达荷州卫生部门16日宣布在该州更多医疗机构实行“定量配给”医疗资源，只把有限资源分配给“有机会存活”的病人。

高传染性德尔塔变异毒株扩散导致美国新冠病例激增。佛罗里达州卫生官员16日通报，自新冠疫情去年暴发以来，佛州新冠死亡人数已超过5万，超过四分之一死亡病例发生在今年夏季。

【不堪重负】

爱达荷州最大医疗网络“圣卢克卫生系统”向该州卫生部门申请启动“危机护理标准”。州卫生部门予以同意，16日宣布扩大“危机护理标准”实施范围。

“危机护理标准”意味着把重症监护床位等有限资源分配给最有机会存活的病人，至于那些“病情危急但存活希望不大的病人”，只给他们提供减轻病痛的“舒适护理”。爱达荷州卫生部门7日宣布在部分医院启动“危机护理标准”，该州北部的10家医院系统随后实施这一标准。

美联社16日援引美国约翰斯·霍普金斯大学数据报道，过去一周，每201名爱达荷州居民中有1人确诊新冠。15日，在一家医院78名重症病患中，61人感染新冠。

爱达荷州社会福利部门主任戴夫·杰普森在一份声明中说：“情况很糟糕，我们没有足够的资源充分治疗医院里的病人。”他敦促人们接种疫苗，在室内和拥挤的室外环境中戴口罩。

爱达荷州是美国新冠疫苗接种率最低的州之一，大约40%的居民完全接种了疫苗。15日，在圣卢克卫生系统的医疗机构中，近92%的新冠患者没有接种疫苗。

此外，阿拉斯加州和蒙大拿州的部分医院系统也已实施类似“危机护理标准”的措施。

【情况艰难】

美国疾病控制和预防中心数据显示，佛州16日报告新增新冠死亡病例逾1500例，全州累计死亡病例达50811例。按美联社说法，考虑到佛州的记录方式和报告滞后性，预计8月底和9月初的死亡人数将继续攀升。

佛州目前平均单日新增确诊病例超过1.2万例，累计确诊病例逾347万例。

佛州共和党籍州长罗恩·德桑蒂斯当天在新闻发布会上被问及死亡人数时说，“这真是艰难的一年半”，最近一波始于6月的疫情影响了更为年轻和健康的群体，许多警察和消防员死于新冠。

德桑蒂斯先前要求佛州学区不得强制校园内戴口罩。他还反对民主党籍总统约瑟夫·拜登上周宣布的新冠疫苗接种规定，不允许佛州政府机构强制员工接种疫苗。

按美联社说法，德桑蒂斯是出席16日新闻发布会的约50人中，唯一一个不发言时未戴口罩的人。

流行病学家认为，虽然佛州疫苗接种率高于全国平均水平，但这不足以阻止德尔塔毒株在当地传播，因为佛州老年人口多，而与他们有来往的年轻群体的疫苗接种率较低。按人均计算，佛州中部和北部的部分地区受新冠影响最严重。不少县疫苗接种率低于全州平均水平。

美联社报道，佛州12岁及以上人群中，63%接种了至少一剂疫苗。（刘曦）（新华社专特稿）

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