美国和英国答应帮助澳大利亚建造核潜艇，促使澳方撕毁与法国企业数百亿美元潜艇大单。法国高官16日痛斥这是“背后捅刀”，欧盟不满美方没有事先沟通。

美国约瑟夫·拜登政府宣称致力于修复美欧关系，却不止一次不打招呼就自行其是，欧洲盟友也不止一次惊讶却无能为力。

【惹恼欧洲】

美国有线电视新闻网16日报道，法国驻美大使馆取消了一场原定在使馆举行的纪念活动招待会，“降调”纪念一场美国独立战争期间法国帮助美方击败英军的海战。

法国大使馆的决定与法方潜艇大单遭美方抢走有关。美国、英国和澳大利亚15日宣布建立所谓新的三边安全伙伴关系，美英两国将支持澳海军建立核潜艇部队。澳大利亚因而撕毁先前与法国军工企业海军集团达成的估值约900亿澳元（约合659亿美元）常规潜艇建造合同。

对此，法国政府甚为愤怒。法国外交部长让-伊夫·勒德里昂怒斥这是“背后捅刀”，像是美国前总统唐纳德·特朗普干的事。国防部长弗洛朗丝·帕利感叹，“美国如何对待它的盟友”，法国“看得明明白白”。法国驻美大使馆官员指认拜登政府刻意向法方隐瞒这件事，破坏两国盟友关系。

欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利说：“我可以理解法国政府多么失望。我料想，一份这种性质的协议不会是前天才想出来，需要一段时间，（美方）却没有与我们通气。这又一次提示，欧盟有必要实现战略层面的自主，这是欧盟亟待解决的事。”

【巧言辩解】

面对来自法国和欧盟方面的批评声音，美国政府振振有词，为美英澳建立三边安全伙伴关系辩解。

白宫发言人珍·普萨基16日说，法国及另一些美国盟友在同其他国家建立伙伴关系时也没有拉上美国，“这就是全球外交活动的惯常做法”。

美国国务卿安东尼·布林肯说，在宣布这一决定前“24至48小时”，美方与法国方面进行了联络。

不过，美联社分析，布林肯所述的时长意味着美法双方没法深入探讨。而法新社援引法国驻美大使馆的说法报道，媒体披露相关消息后，美方才联系法方。

法国武器专家格扎维埃·莫罗曾在法国军火商奈克斯特尔公司担任高级管理人员。在他看来，美方此次抢走法国的潜艇大单，恰恰说明美国不会让法国在北大西洋公约组织框架下获得大型军售订单。

莫罗告诉俄罗斯卫星通讯社，2009年法国重返北约军事一体化机构，时任总统尼古拉·萨科齐声称这会给法国带来武器出口订单，但这是“一厢情愿，永远不可能发生”。

莫罗举例，加拿大2013年与法国签约，购买法制装甲步兵车，但迫于美国压力取消了订单。法国政府2015年迫于美方和波兰压力，取消向俄罗斯出售“西北风”级两栖攻击舰的合同，“作为补偿，波兰方面答应购买法制‘狞猫’直升机，但最终还是买了美制直升机”。

【只求利己】

拜登就任美国总统后对欧洲盟友高呼“美国回来了”，宣称将修复因特朗普奉行“美国优先”而紧张的美欧关系，但实际做法却屡次令欧洲盟友心寒。

不顾英国和欧盟劝阻，拜登政府8月坚持在当月底完成从阿富汗撤离人员的行动。随着阿富汗塔利班8月15日控制首都喀布尔，美国加速从阿富汗撤离，一些欧盟成员国长期以来在阿富汗为美国提供的财政、政治和安保支持也在仓皇中画下句号。美国8月30日完成从阿富汗撤军后，一些欧洲国家由于得不到安全保障，不得不停止尚未完成的撤离行动。

7月，美国和德国达成妥协，美方不再威胁制裁“北溪-2”天然气管道项目相关德国企业。“北溪-2”从俄罗斯经波罗的海海底到达德国，绕开乌克兰和波兰等国，把俄罗斯天然气输送到德国，继而送往其他欧洲国家。按照美联社的说法，为了换取德国在其他问题上的支持，美国这一做法相当于不顾波兰和乌克兰的安全担忧。

欧洲议会议员、曾在马克龙政府担任欧洲事务部长的纳塔莉·卢瓦索早些时候感慨：“我们有点生活在巨大幻想中，我们以为美国回来了，实际上美国撤退了。”（杜鹃）（新华社专特稿）

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