美国科罗拉多州一家企业希望为人们提供更环保的殡葬选择——遗体堆肥。

据美联社16日报道，这家名为“自然葬礼”的企业位于该州丹佛郊区的一座仓库。企业创始人塞斯·维达尔说，他们建造了一种“容器”，放入其中的遗体在大约半年内会自然有机分解，就像人们在后院用厨余垃圾堆肥。

“容器”用木材制成，长2米，宽、高各1米，防水和隔热性能良好。“容器”两头分别安装木头大圆盘，便于摇动，使其中遗体和木屑、麦秆等物质充分混合，加速堆肥反应。维达尔说，“容器”内温度连续72个小时达到55摄氏度可杀死细菌和病原体。遗体在密闭容器内分解通常会产生热量，达到这一温度。

遗体置入“容器”大约3个月后，工作人员会打开盖子，挑出混合物中的心脏起搏器、人造关节、义肢等假体，并把较大的骨骼粉碎后放回“容器”。牙齿也会被挑出来，因为有些牙齿可能有水银填充物，会污染环境。

再过3个月后，“容器”内的遗体、木屑和麦秆混合物就可转化为腐殖土，足够装满一辆皮卡车的车斗。逝者亲友可把这些腐殖土撒到自家后院。科罗拉多州法律禁止将这种腐殖土用于商业栽培供人类食用的植物。

“自然葬礼”目前还没有对任何遗体做过堆肥处理，不过已有几名顾客签约付费，每具遗体收费7900美元。美国通常的火葬费用为2200美元。不过，维达尔说，丹佛附近传统土葬费用逾万美元。他计划建造50多只“容器”。

随着人们环保意识增强，在美国兴起遗体堆肥等“自然”殡葬方式。华盛顿州率先批准遗体堆肥，自相关法律2020年5月生效以来，已有至少85具遗体用于堆肥，另有900多人签约预订这项服务。科罗拉多州9月7日批准有执照的殡葬机构提供遗体堆肥服务。预计俄勒冈州明年7月也将批准这一丧葬方式。

今年夏天，美国一项调查显示，新冠疫情一定程度上改变了人们对处理后事的态度。接受调查的1500人中，21%说疫情改变了他们对处置自己遗体的态度。传统土葬和火葬仍是主流选择，但有11%受调查者倾向以无棺木自然分解的方式处置自己的遗体，这一比例在2020年一项类似调查中仅为4%。（袁原）（新华社专特稿）

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