上万名移民近几天涉水穿过美国与墨西哥边界河流进入美国，聚集在一座连接美国得克萨斯州与墨西哥科阿韦拉州的大桥下，搭起临时营地，等待美方处理。

得州德尔里奥市市长布鲁诺·洛扎诺说，当地时间16日上午，德尔里奥跨国桥下聚集8200名移民，当天傍晚增至10503人。

数十名移民说，桥下临时营地缺水少粮，气温一度升至37摄氏度。据路透社报道，数以百计移民淌过里奥格兰德河，回墨西哥囤积生活必需品。按照他们的说法，美方没有给移民备水备粮。

桥下移民大多来自海地，也有古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜人。

现年31岁的海地人埃内斯托13日上午抵达德尔里奥跨国桥下，15日第四次返回墨西哥买水和食物。他不愿公开姓氏，称他和3岁的女儿在营地吃不上饭。

不少在桥下等待安置的移民向路透社记者出示美国边防巡逻队发给他们的“排号票”。一些移民认为，他们可能得在营地等上5天。

27岁的委内瑞拉人卡洛斯说，他14日来到桥下，营地规模现在比那时扩大了一倍。排在他前面、等待美方受理庇护申请的移民家庭多达400个。

按照一些移民的说法，他们选择从墨西哥涉水来到美国的原因是河水浅，而且美国的犯罪活动可能相对少。这些移民和墨方官员预计，今后几天会有更多移民进入美国。

美国总统约瑟夫·拜登1月就职后，取消前任唐纳德·特朗普政府诸多强硬的移民政策。一些反移民人士认为，拜登这么做会鼓励非法移民入美；一些支持移民的团体同样对拜登不满，批评他没有给移民提供充分帮助。

美国政府8月在与墨西哥接壤的边境拘押移民数量超过19.5万。近几个月来，这一数字大致处于20年来最高水平。

美国边防巡逻队在一份声明中说，正在向德尔里奥市增派人手，饮用水、毛巾和移动厕所已经到位，移民正在等待被转移到庇护设施。

27岁的海地人杰夫·热恩说，他和家人精疲力尽，饿着肚子，只能睡在地上。他担心孩子在临时营地生病。“我10岁的孩子问，我们什么时候离开？他总这样问。”（陈丹）（新华社专特稿）

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