加拿大定于本月20日举行第44届联邦众议院选举。民意调查显示，执政党自由党与保守党支持率接近，总理贾斯廷·特鲁多争取连任仍有压力。

美国前总统贝拉克·奥巴马16日在社交媒体推特发声，祝愿特鲁多竞选顺利。奥巴马称赞特鲁多的领导力，并写道：“我为我们过去的携手合作感到骄傲”。

这是奥巴马第二次在加拿大联邦众议院选举竞选期间公开表态支持特鲁多。加拿大2019年联邦众议院选举时，奥巴马也力挺这名自由党领导人。

特鲁多在推特上回复奥巴马：“感谢你的支持。”

加拿大联邦众议院选举一般每4年举行一次，赢得众议院多数席位的政党将成为执政党，党首出任总理。加拿大第43届联邦众议院选举2019年10月举行，下一届大选按正常程序应在2023年10月举行。不过，特鲁多8月15日宣布，于9月20日提前举行第44届联邦众议院选举。

路透社报道，特鲁多希望借疫情应对给自由党选举加分，但目前的民意调查结果并不理想。

纳诺斯研究公司对1200名加拿大人的最新民调数据显示，自由党支持率为31.9%，保守党30.3%，新民主党22.4%。

自由党和保守党均有可能成为众议院第一大党，但两党赢得过半数席位成为多数党的可能性不大。据路透社报道，选举甚至可能无法形成一个稳定的少数派政府。

加拿大正遭遇第四波疫情，主要由传染性很强的德尔塔毒株引发。由于疫情应对关联选情，特鲁多16日就抗疫立场向保守党领导人埃林·奥图尔发起攻击。

特鲁多在蒙特利尔告诉媒体记者，奥图尔一直支持艾伯塔省省长贾森·肯尼快速解除防疫限制措施，这绝不应该是加拿大需要的领导人。

艾伯塔省疫情加重，医疗系统超负荷运转。重症监护室新冠患者过去一周增加16%。艾伯塔省已在和安大略省协商转运病患。肯尼本周改变立场，就防疫不力致歉并表示将引入“疫苗通行证”。

特鲁多支持强制疫苗接种。奥图尔支持疫苗接种，但更倾向于通过快速检测来发现感染者。

奥图尔说，他如果出任加拿大总理，将在疫情应对上与各省通力合作。他批评特鲁多不应为了自身利益，在疫情期间推动提前选举。（陈立希）（新华社专特稿）

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