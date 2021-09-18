人民网华盛顿9月17日电 （记者李志伟）9月16日，中国驻美国大使秦刚出席全美各地侨界举办的线上欢迎暨喜迎中秋国庆活动并发表致辞。秦刚表示，希望在美侨胞继续做中国发展的参与者、中美关系发展的促进者和自身权益的维护者。

活动组织者、美国侨学界联席会主席林明华及全美各地主要侨团负责人，侨领、知名侨胞等60余人，以及中国驻纽约总领事黄屏、驻旧金山总领事王东华、驻洛杉矶总领事张平、驻芝加哥总领事赵建等参加活动。

秦刚表示，当前中美关系面临许多困难和挑战。中美必须响应人民呼声，顺应时代潮流，遵照两国元首达成的重要共识，共同努力，推动两国关系改善和发展。

秦刚称赞旅美侨胞为美国经济发展、科技进步和社会繁荣做出了卓越贡献，成为美国多族裔大家庭中不可或缺的一部分，理应得到充分的肯定和尊重。但是，“近年来美国内仇亚仇华情绪上升，华侨华人在美生存发展面临更大挑战，我们对此感同身受，十分痛心”。

秦刚提出三点希望与侨胞共勉：一是希望在美侨胞继续做中国发展的参与者。在这个新征程上，相信在美侨胞不会缺席，同时也将获得更广阔的发展平台；二是希望在美侨胞继续做中美关系发展的促进者，充分发挥自身贯通东西、联结中美的独特优势，积极促进中美交流与合作；三是希望在美侨胞继续做自身权益的维护者，更好地展示自身价值与贡献，更好地表明立场与主张。他表示，作为驻美大使，将为促进中美关系改善和发展、维护侨胞福祉而竭尽全力。

全美各地侨胞代表分别致辞热烈欢迎秦刚履新，对秦刚给予热切期盼和高度信任，表示将积极支持中国发展建设，加强侨社团结与合作，凝聚共识，携手为促进中美两国人民的友好交往和相互了解，为实现中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

最后，秦刚表示，华夏儿女血浓于水，千山万水、千难万险隔不断我们的手足之情。让我们同心戮力、携手前行，走出阴霾，迈向更加美好的明天。

(责编：刘洁妍、常红)