人民网罗马9月17日电 （记者孔歌）联合国粮农组织、国际农发基金、世界粮食计划署17日联合举办 “联合国南南合作日”线上庆祝活动。联合国粮农三机构及各国常驻联合国粮农机构代表等出席活动。

联合国粮农组织总干事屈冬玉在致辞中表示，为加快落实2030年可持续发展议程，我们需要具备强有力的南南合作、三方合作以及紧密的南北伙伴关系，携手应对粮食不安全和营养不良等挑战。粮农组织将支持成员国向更高效、更具包容性、更有韧性和可持续的农业食品系统转型。

世界粮食计划署人道主义与发展司项目主任戴维·卡特鲁德表示，过去的经验告诉我们，在推进南南合作过程中，必须要倾听南半球发展中国家的声音，充分了解他们的需求以及当地政府对于加强和完善粮食安全及粮食体系的方案政策，这将有助于粮农三机构为相关国家提供服务和支持。同时，粮农三机构及各成员国应继续紧密合作，不断扩大南南合作对于实现可持续发展、“重建更美好的家园”等方面的贡献。

中国常驻联合国粮农机构代表广德福大使表示，作为世界上最大的发展中国家，中国始终关注和支持其他发展中国家改善民生、谋求发展的事业，促进南南合作深化发展，不断加强同发达国家和各国际组织的交流，积极探讨开展三方合作。中国是联合国粮农三机构南南及三方合作的最大捐资方之一。

广德福大使指出，作为南南合作的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者，中国愿与联合国粮农三机构，以及各成员国一道，不断促进缩小南北发展差距、消除发展赤字，为实现联合国2030年可持续发展议程，为“零饥饿”“零贫困”目标贡献力量。

9月12日是联合国南南合作日。近年来，联合国粮农三机构每年都会举办相关活动，以促进该领域的合作。

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